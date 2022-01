Ansicht der Immobilie an der Hauptstraße 111 in Heidelberg. L’Osteria eröffnet nach Umbau in der zweiten Jahreshälfte 2022 Foto: TILLI City Immobilien

Heidelberg. (RNZ) Aus dem Pizza-Hut in der Heidelberger Hauptstraße 111 wird L'Osteria. Wie das Unternehmen Tilli City Immobilen mitteilt, soll das neue Restaurant nach dem Umbau in der zweiten Jahreshälfte 2022 eröffnen.

Das Ladenlokal des veganen und mediterranen Systemgastronomen wird dann 600 Quadratmeter umfassen. L'Osteria zählt zu den bekanntesten Markengastronomien in Europa und beschäftigt mittlerweile mehr als 5000 Menschen. Die erste L'Osteria wurde 1999 in Nürnberg eröffnet. Seitdem hat sich das Rezept mehr als bewährt. Das Unternehmen wächst stetig weiter. Inzwischen findet man Restaurants in vielen deutschen Städten, aber auch in Österreich und in der Schweiz.