Von Arndt Krödel

Heidelberg. Vielfalt ist ein Schlüsselbegriff für das Miteinander von Menschen – überall auf der Welt. Sie zeigt, dass es nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch geht. Mit einer beeindruckenden Vielfalt präsentierten sich Gruppen und Initiativen aus Heidelberg und ganz Deutschland bei der Online-Auftaktveranstaltung zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus im Interkulturellen Zentrum (IZ). Jagoda Marinic´, dessen Leiterin, begrüßte 15 Vertreter aus der Zivilgesellschaft, die über ihre Hoffnungen und Wünsche für den Umgang mit Rassismus und über einen Wandel der Gesellschaft redeten.

Allerdings nicht, bevor sie ihren musikalischen Beitrag geleistet hatten: Unter der Anleitung der US-amerikanischen Opernsängerin Jocelyn B. Smith sangen sie mit "Shine a light" gemeinsam einen ihrer Songs, der sich als Mutmacher versteht. Aus den eingesandten Videos der Beteiligten hatte die in Berlin lebende und sich gesellschaftlich engagierende Künstlerin einen Stream gebaut, der in den nächsten Wochen auch über die sozialen Medien verbreitet werden soll. Wie wichtig der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist, betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner in einem Grußwort. Das Beispiel USA zeige, wie schnell auch demokratische Gesellschaften sich verschieben können. Für Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson, der mit Marinic´ durch den Abend führte, ist das Interkulturelle Zentrum ein Anlaufpunkt, der sichtbar macht, dass sich eine Stadt engagiert und bereit ist, gegen Rassismus zu kämpfen.

E.V.A. ist einer der Vereine, die sich auf der Veranstaltung vorstellten, und steht für "Empathie, Vielfalt und Austausch". "Das versuchen wir zu leben", sagt Aynur Bagdelen und spricht vom Brückenbauen und zwischenmenschlichen Begegnungen. "Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und Kulturen sollen die Möglichkeit haben, einander in die Augen zu schauen, sich kennenzulernen, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und zu essen", so die Vertreterin der vor zehn Jahren von muslimischen Frauen gegründeten Initiative. Grenzen überwinden möchte auch das Interkulturelle Haus in Mannheim, ein seit 2018 bestehender Zusammenschluss migrantischer Selbstorganisationen, die in den Bereichen Bildung, Kultur und Empowerment tätig sind. "Die Vereine haben erkannt, dass wir zusammen viel mehr erreichen können und mehr gemeinsam haben als das, was uns unterscheidet", erzählt Luna Ghebrai über ihre Initiative.

Aus Berlin meldet sich Bastian Finke, der das seit 1990 tätige Anti-Gewalt-Projekt "Maneo" vorstellt. "Wir beraten Opfer von homophober Hassgewalt – davon gibt es leider in Berlin sehr viele", berichtet er. "Maneo" ist auch Dokumentationsstelle und Präventionsprojekt, seine Vertreter gehen "vor Ort" in die Berliner Szene. Eine weitere Facette der zivilgesellschaftlichen Initiativen bildete der Uigurische Kulturverein "Arzu" aus München. Für dessen Vertreterin Nurissam Ismailov steht fest: "Kultur rettet die Welt." Besonderheiten und Unterschiede zwischen Menschen sollten akzeptiert und toleriert werden. "Egal, welche Hautfarbe du hast, welche Sprache du sprichst und wie du aussiehst – du kannst die anderen Menschen mit dem Herzen fühlen", lautet ihre Botschaft. Das konnte Jocelyn B. Smith in ihrem Schlusswort nur noch unterstreichen: "Bitte nicht aufgeben, ihr habt so viel Mut, und es ist erst der Anfang".