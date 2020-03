Heidelberg. (pol) Weil ein junger Autofahrer auf dem "Neuen Messplatz" in Heidelberg-Kirchheim mit seinem Fahrzeug rumgedriftet sein soll, hat am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Zeuge bei der Polizei angerufen. Der Mann soll teilweise mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren sein und auch im Bereich des Harbigwegs einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen haben.

Ein 19-Jähriger wurde in seinem Fahrzeug, auf das die Beschreibung passte, wenig später auf dem Parkplatz neben einem Rugbyfeld entdeckt. Der Mann stand laut Polizei offenbar unter Drogeneinfluss und wurde zur Blutentnahme mit zum Revier genommen. An seinem braunen VW Golf waren noch frische Unfallschäden – Streifschaden und eine fehlende Zierleiste – zu sehen, die die Polizei bislang keinem Unfall zuordnen kann. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfall geben könnten, sowie der noch unbekannte Autofahrer, dem der Golffahrer im Harbigweg die Vorfahrt nahm und der nach Aussagen eines Zeugen stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Süd unter Telefon 06221 / 34180 zu melden.