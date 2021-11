Von Maria Stumpf

Heidelberg. Eltern, Jugendliche und Kinder rund um das Sportfeld hinter der Julius-Springer-Schule in Mark-Twain-Village (MTV) sind verärgert – und machen mobil. Der Platz war für größere Kinder und Jugendliche im wachsenden Stadtteil seit Jahren eine frei zugängliche Rasenfläche. War – denn seit August ist er mit einem Zaun samt Tor und Schloss versehen. Dagegen wehrt sich die Nachbarschaft seit Wochen. Jetzt soll es auf der Suche nach Lösungen zu einem Treffen mit der Stadt kommen. Daran beteiligt werden sollen nicht nur Vertreter der Nachbarschaft, sondern alle Betroffenen, erklärt Rama Aithal vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung das weitere Vorgehen. Der Gesprächstermin sei noch für den November angedacht.

"Darauf sind wir gespannt und freuen uns", sagen Marita und Andreas Kuxmann mit Nachbar Christoph Gran. Der Sportplatz soll offen sein für alle Sportwilligen. Das wünschen sie sich für ihre Kinder. "Zum einen, da MTV noch immer eine Großbaustelle ist, zum anderen, da ortsnah frei zugängliche Flächen fehlen, um mal rennen oder Fußball spielen zu können", meinen sie. Sie freuen sich über "viele gute Aktivitäten" der Stadt für Kinder in MTV. "Aber der Spielplatz ist nun mal nur für die Kleinen da. Wo sollen denn die etwas Älteren hin?"

Nach eigenen Angaben sprechen sie für – bislang – rund 30 Erwachsene und viele Kinder, die längst Unterschriften sammelten und in der Angelegenheit etwa einen Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner und die RNZ geschrieben haben. "Wir werden für unser Anliegen noch mehr Unterstützung bekommen, denn es werden noch mehr Menschen hierherziehen. Einfach so einen Zaun um den Platz zu machen, ist nicht okay", sagen sie. Zumal der Rasenplatz – ein ehemaliger Football-Platz der Amerikaner und deshalb kleiner als ein Fußballplatz – kaum von Schulen oder Vereinen genutzt werde. "Da ist sehr selten jemand zu sehen." Gerade die Corona-Zeit habe doch vor Augen geführt, wie wichtig Bewegung für die Gesundheit der Kinder sei, betonen alle. "Diese Schließung ist ein Eigentor."

Auf Nachfrage betont die Stadt allerdings, dass es sich nun mal nicht um eine offene Spielfläche, sondern um eine Anlage für den Schul- und Vereinssport handle. "Und diese wird von der Stadt gepflegt", so Rama Aithal. Der Platz werde ab 17 Uhr der FG Rohrbach für Trainingszeiten überlassen, tagsüber nutzten drei Schulen die Fläche. Auch ein Frisbee-Club spiele hier. Dass das Feld bisher frei zugänglich war, sei dem Umstand geschuldet, dass das gesamte Quartier noch in der Entwicklung sei und wegen Corona "manches anders lief als sonst". Zuletzt habe es dort aber wiederholt Probleme mit Vandalismus gegeben und der Zaun sei notwendig geworden.

Grundsätzlich jedoch sollte eine Einigung gefunden werden, meint auch der Mann vom Amt. "Wir gehen ergebnisoffen in die Diskussion. Wir alle haben Interesse daran, wenn Sportstätten für Sport genutzt werden." Allerdings müsse die Lösung "allgemeingültig" sein, auch wenn jeder Sportplatz seine Besonderheiten habe. Aithal meint damit die Organisation und Koordination der Sportplatznutzung wegen Versicherungs- und Haftungsfragen. Ein Thema, das nicht neu ist: Wer zahlt den Bau von Sportanlagen, wer unterhält sie und wer darf sie benutzen?

Erst kürzlich gab es eine ähnliche Thematik um das Sportgelände in Schlierbach (die RNZ berichtete). "Irgendwie gehört so eine städtische Sportfläche doch ein Stück weit auch uns Bürgerinnen und Bürgern", meint Marita Kuxmann.