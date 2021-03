Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Als die RNZ im vergangenen Jahr in einer Serie über die Wochenmärkte in den Heidelberger Stadtteilen berichtete, war jener in Wieblingen noch nicht dabei. Er wird nämlich nicht von der Stadtverwaltung, sondern privat organisiert. Und er findet auch nicht mitten im Ort, sondern im Gewerbegebiet statt.

"Der Stadtteilverein hat irgendwann bei mir nachgefragt, ob da was zu machen wäre", so Harald Fein auf RNZ-Anfrage. Er betreibt im Gewerbegebiet einen Getränkegroßhandel und stellt sein Gelände (Im Sändel 8) schon seit Juli für Marktbeschicker zur Verfügung – und zwar immer donnerstags von 12 bis 18 Uhr.

Vor Ort ist dann beispielsweise auch ein Verkaufswagen der örtlichen Bäckerei Breitenstein, die neben allerlei frischen Backwaren derzeit auch Erdbeerkuchen und süße Osterlämmer im Sortiment hat. Mit Obst und Gemüse aus eigenem Anbau überzeugt der Betrieb Schneider aus Edingen-Neckarhausen. "Die Birnen schmecken super", urteilt eine Kundin. Sie hätte aber auch die Auswahl zwischen vielen Apfelsorten wie Jonagold, Gala, Fuji oder Idared.

Zum Markt gehört ebenso der Anbieter alpenländischer Spezialitäten, der sich "Allgäuer Käse-Hexe" nennt, aber auch Wurstwaren im Sortiment hat, vor allem geräucherte. Süßes aus der Pfalz gehört im Wagen aus St. Leon-Rot ebenso zum Sortiment. Dabei handelt es sich um Schaumküsse aus einer alteingesessenen Manufaktur. Der Wagen ist allerdings erst ab etwa 15 Uhr vor Ort. Griechische Spezialitäten wie eingelegte Oliven sind auf dem Wochenmarkt ebenfalls erhältlich. Demnächst will der Händler, der seit einigen Jahren auf Wochenmärkten unterwegs ist, auch frischen Fisch anbieten.

Auch dabei auf dem Wieblinger Wochenmarkt ist der "Hanf-Stand" aus Mannheim. "Wir sind betreffs Nachfrage eigentlich ganz zufrieden", so die Betreiber. Während der kalten Tage in den letzten Wochen kam ihrer Schilderung nach allerdings weniger Kundschaft als vorher. Vielleicht sollten die Kunden einfach wissen, dass es vor Ort auch einen Hähnchengrill gibt und in einer Garage persische Spezialitäten verkauft werden. Allerdings nur "solange der Vorrat reicht", wie zu erfahren ist. Demnach bereitet eine Frau aus Wieblingen die wohlschmeckenden und offenbar sehr begehrten Speisen zu.

Vor Ostern hat auch Ursel Kaboth noch einen Verkaufsstand vor Ort. Die Hobby-Künstlerin gestaltet mit viel Kreativität Ostereier, bemalt und beschriftet sie. Bald wird auf dem Wochenmarkt in Wieblingen auch wieder ein Blumenstand vertreten sein, der gerade noch in der Winterpause ist. "Wir hätten noch Platz für weitere Stände", so Harald Fein. Zwar geht das Marktgeschehen in unmittelbarer Nachbarschaft eines Discounters über die Bühne. Doch wer regionale und hochwertige Produkte zu schätzen weiß und dafür gern etwas mehr Geld ausgibt, ist auf dem Wieblinger Wochenmarkt genau richtig.