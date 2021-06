Heidelberg. (dns) Derzeit gilt in Städten Tempo 50 als "Regelgeschwindigkeit", 30er-Zonen sind dagegen die Ausnahme. Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat will den Spieß umdrehen und so die Verkehrssicherheit erhöhen. Mit dem entsprechenden Antrag wird sich der Gemeinderat im Sommer befassen. Auch die Stadtverwaltung hat grundsätzlich Sympathien für den Vorstoß, eine Sprecherin betont auf RNZ-Anfrage jedoch: "Die pauschale Anordnung für ein Tempolimit auf allen Hauptverkehrsstraßen ist mit der derzeitigen bundesgesetzlichen Rechtslage nicht möglich."

Dies gelte auch für Modellversuche, wie sie die Grünen vorgeschlagen haben: Diese erleichtern den Kommunen zwar seit einigen Jahren das Einrichten von Tempolimits, müssen jedoch auf einzelne Abschnitte begrenzt sein.

Spanien hat gerade als erstes Land weltweit in Städten ein allgemeines Tempolimit von 30 Stundenkilometern eingeführt. Geht es nach der Heidelberger Stadtspitze, schließt sich Deutschland an: "Die Kommunen fordern seit vielen Jahren, dass innerstädtisch Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit wird oder zumindest die Kommunen in die Lage versetzt werden, im eigenen Ermessen Tempo 30 in der gesamten Stadt anordnen zu können. Leider wurden diese Forderungen vom zuständigen Ministerium nie aufgegriffen."

Deshalb sei ein Antrag auf einen solchen Modellversuch momentan zwar relativ aussichts-, aber nicht zwecklos: "Derzeit stellen viele Kommunen den Antrag auf ein Pilotprojekt beim Bundesministerium, um den Wunsch nach Tempo 30 zu bekräftigen. Insofern ist der Antrag eher als politisches Signal nach Berlin zu verstehen, ein solches Experimentierfeld zumindest mal zu eröffnen", so eine Sprecherin der Stadt.

Auch Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain hofft, dass der Bund in naher Zukunft die Rechtslage anpasst: "Der Deutsche Städtetag hat das Thema bereits auf der Agenda, war jedoch leider bisher nicht erfolgreich mit seinen Versuchen. An einem möglichen Pilotprojekt zur Erprobung würden wir uns als Stadt Heidelberg gern beteiligen."