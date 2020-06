Die Heidelberger Hauptstraße während des „Herbstes“ 2019: Dieses Gedränge will die Stadt in diesem Jahr tunlichst vermeiden – und hat das Fest deshalb abgesagt. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt Heidelberg nun auch den "Heidelberger Herbst" abgesagt. "Das können wir in diesem Jahr einfach nicht verantworten", erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag bei einem Pressetermin. Die Entscheidung, das mit Abstand größte Volksfest der Stadt ausfallen zu lassen, kam zwar vergleichsweise spät, aber nicht unerwartet. Schließlich wurden auch die deutlich kleineren Kerwe-Feste in den Stadtteilen abgesagt, außerdem haben andere Städte ihre Großveranstaltungen schon deutlich früher abgesagt – allen voran München das Oktoberfest.

Eigentlich hätte der "Herbst" am letzten September-Wochenende stattfinden sollen. Zwar gilt das Verbot von Großveranstaltungen vorerst nur bis Ende August, aber Würzner hält Events dieser Größenordnung auch danach nicht für sinnvoll – denn zum "Herbst" kamen in den vergangenen Jahren immer 150.000 bis 180.000 Menschen. "Und solch große Ansammlungen sind genau das, was wir derzeit nicht verursachen wollen."

Schließlich zeige der Ausbruch des Coronavirus auf einer Baustelle in der Bahnstadt, dass auch weiterhin Maßnahmen zur Eindämmung geboten sind: "Nur weil die Zahlen zurückgegangen sind und niemand, den Sie kennen, infiziert ist, heißt das leider nicht, dass die Pandemie vorbei ist", so der Oberbürgermeister.

Und nicht nur das größte Heidelberger Fest, auch viele andere müssen deshalb in diesem Jahr ausfallen: Das gelte für alle Stadtteilfeste, aber etwa auch für die Schlossbeleuchtungen. Nur für den Weihnachtsmarkt hat Würzner noch Hoffnung: "Den haben wir noch nicht abgesagt. Da er ohnehin komplett im Freien stattfindet, können wir ihn vielleicht in anderer Form ermöglichen."