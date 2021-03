Die freie Fläche in der Maaßstraße in Wieblingen soll mit einem Zweifamilienhaus überbaut werden. Zehn Parkplätze bleiben bestehen – überdacht von einem Betondeckel auf Stützen und dem Holzhaus darüber. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Ein riesiger, luftiger Schuppen zur Trocknung von Tabakblättern stand vor über 50 Jahren in der Wieblinger Maaßstraße neben dem Bauernhof des Landwirts Jakob Waibel. Inzwischen ist der Platz in städtischem Besitz einfach ein Parkplatz für alle. Jetzt planen die Architekten Sophie und Peter Bender dort ein Zweifamilien-Wohnhaus für sich und eine weitere Familie.

Weil die Idee für das lange und schmale Gebäude so ungewöhnlich ist – die Stellplätze sollen einfach überbaut werden –, beschäftigte sich der Gestaltungsbeirat der Stadt damit, ein unabhängiger Beirat für Architektur und Stadtgestaltung, der Verwaltung und Bauherren Tipps gibt, aber nicht für Genehmigungen zuständig ist.

"Innenstadtlagen entwickeln, das ist eine Spezialität von uns", sagt Peter Bender. In Mannheims Neckarstadt-Ost wurde sein mehrfach ausgezeichnetes Architekturbüro "motorlab" beispielsweise schon fündig. In Wieblingen passt ein "kleines Haus" für die eigene und eine weitere Familie mit Patio und ohne Garten auf das Grundstück an der Ecke Maaßstraße/Friedrichsfelder Straße: ein Holz-Haus auf Stelzen, mit begrünten Einschnitten und Innenhof, mit Photovoltaik zur Energiegewinnung auf dem Dach im Süden. Ein verschiebbarer luftiger Holzlamellenvorhang zur Straße hin soll für Privatsphäre sorgen – "eine Reminiszenz an die ehemals hier stehende Holzscheune mit ihren großen Toren", sagt Bender.

Das Modell zeigt den Baukörper, der lang und schmal über den Parkplätzen errichtet werden soll. Entwurf: Bender / motorlab architekten

Um den Abstand zu den Nachbarn zu wahren, soll das Satteldach auf der Nordseite zweimal eingeklappt, also steiler werden. An der Westseite ist das Gebäude gerundet, damit Müll- und Feuerwehrfahrzeuge die Kurve kriegen. Zehn Parkplätze passen nach Angeben von Bender weiterhin zwischen die Stützen, davon werden zwei den beiden Wohnungen zugeordnet. Der Platz selbst bleibt in städtischem Besitz und wird gepachtet.

Dass solche Nachverdichtungen in Städten aktuell üblich sind, war auch den Mitgliedern des Gestaltungsbeirates klar. "Total im Zeitgeist", nannte Prof. Sophie Wolfrum von der Technischen Universität München das Projekt. Die Architektur-Professoren Gerd Gassmann (Karlsruhe), Rolf Hoechstetter (Darmstadt) und Markus Neppl (Karlsruhe) wünschten sich, dass das Projekt bei der Realisierung noch viel Qualität entfalte – in Konstruktion, Materialien und Details. Der negative Eindruck hing möglicherweise damit zusammen, dass dem Beirat nicht die Arbeitsmodelle des Architekten gezeigt wurden, sondern grobe Visualisierungen, die ein Nachbar aufgrund der Pläne angefertigt und mit zur Sitzung gebracht hatte. Die Verwaltung hatte sie als Darstellungen des Bauherrn interpretiert.

Einige Anlieger hatten auch noch im Februar Einwände gegen das Bauvorhaben vorgebracht. Zuvor gab es eine Unterschriftenaktion sowie Einsprüche bei Bauvoranfrage und Bauanfrage. Die Architektur orientiere sich nicht am gewachsenen Ortsbild und passe nicht zum Charakter der Maaßstraße, heißt es da. Die Länge des Baukörpers von über 40 Metern entspreche auf der gegenüberliegenden Straßenseite sechs Wohnhäusern, erklärte jetzt der Nachbar Gerhard Lucius. Er befürchtet eine Verdunkelung der Maaßstraße, Verschattungen bei den bestehenden rückwärtigen Gebäuden und Luftstau am neuen Baukörper, wenn der Wind wie meist in Wieblingen aus Westen blase. Was Lucius überhaupt nicht versteht: Der Gemeinderat habe erst am 17. Mai 2018 eine klimafreundliche Begrünung der Bestandsparkplätze beschlossen.

Architekt Peter Bender hofft, dass er mit seiner Planung die Nachbarn noch auf seine Seite ziehen kann. Bei Veränderungen gehe man immer erst mal vom Schlechtesten aus, weiß er. Inzwischen laufe das Bauantragsverfahren, bei dem die Nachbarn wieder gehört würden, sagte Harald Danisch vom Baurechtsamt auf RNZ-Anfrage. Die Stadt selbst hält das Gebäude für genehmigungsfähig, wie Jörg Hornung, der Chef des Baurechtsamtes, in der Sitzung des Gestaltungsbeirates unterstrich. "Der Baukörper fügt sich ein, und auf der Maaßstraße haben wir schon an verschiedenen Stellen Straßenrandbebauung."