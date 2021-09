Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck (r.) nahm an der Unterführung „Almendohl“ die aufwendigen Stützmauerarbeiten im Ziegelhäuser Schulbergweg unter die Lupe. Foto: pop

Von Werner Popanda

Heidelberg. "Das ist eine veritable Tiefbaumaßnahme, die aber wie am Schnürchen läuft – ohne größere Ärgernisse, ohne Konflikte und ohne enorme Anwohnerbeschwerden", freute sich Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck bei einem weiteren Vor-Ort-Termin im Rahmen seiner Baustellen-Sommertour. Konkret galt sein Lob den Bauarbeiten im Ziegelhäuser Schulbergweg.

In der Tat handelt es sich hier um das derzeit größte Tiefbauprojekt des Stadtteils und eine der aktuell aufwendigsten Baumaßnahmen in Heidelberg. Begonnen wurden die in zwei Abschnitte unterteilten Arbeiten im September 2016, beendet sein sollen sie im kommenden November. Womit nach Odszuck der Zeitplan erfüllt werde.

Das Komplettprogramm umfasst Straßen- und Kanalbauarbeiten, das Verlegen von neuen Gas- und Wasserleitungen sowie den Neubau von drei Stützmauern. Zusätzlich verlegten die Stadtbetriebe Heidelberg Leerrohre im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der "weißen Flecken". Die Arbeiten finden im Zuge des Stützmauer- und Straßenerneuerungsprogramms der Stadt statt.

An der Umsetzung sind vier Projektpartner beteiligt: das städtische Tiefbauamt, die Stadtbetriebe Heidelberg mit den Sparten Abwasser und Breitbandausbau sowie die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Die Gesamtkosten betragen rund 2,38 Millionen Euro. Weshalb der Schulbergweg aus seiner Sicht eine besondere Herausforderung darstellt, begründete Odszuck wie folgt: "Wir ertüchtigen dort auch eine marode Stützmauer auf 90 Metern Länge."

Doch könne die Straße nur auf diese Weise langfristig sicher gemacht werden. Der erste Bauabschnitt zwischen Schönauer Straße und Karl-Christ-Straße wurde Ende 2020 fertiggestellt. Die Stützmauer zwischen dem Schulbergweg 24 und der Schönauer Straße wurde ertüchtigt und im überwiegenden Teil als Winkelstützmauer neu errichtet.

Dazu wurde die marode Betonmauer teilweise abgerissen und der Untergrund großflächig ausgehoben. 58 Stützwandelemente mit einer Höhe von je 1,45 Metern sorgen nun für einen sicheren Halt der Straße. Zwischen dem Schulbergweg 2 und 4 wurden zwei weitere neue Stützmauern auf 22 Meter Länge errichtet. Derzeit laufen die Arbeiten im zweiten Abschnitt zwischen Karl-Christ-Straße und Friedhofweg/Schulbergweg 2.

Im Zuge des Straßenerneuerungsprogramms erfolgte auf einer Länge von rund 350 Metern eine grundhafte Wiederherstellung des Schulbergwegs und seiner Gehwege. Damit verbunden waren weitere Maßnahmen. So erneuerten die Stadtbetriebe Heidelberg den Mischwasserkanal zwischen den Hausnummern 4 und 16 beziehungsweise 23 und 33 des Schulbergwegs.

Die Stadtwerke Heidelberg verlegten wiederum neue Gas-, Wasser- und Stromleitungen auf einer Länge von 340 Metern und erneuerten die Straßenbeleuchtung entlang der gesamten Straße. Zudem wurden Leerrohre für den künftigen Ausbau des Glasfasernetzes gelegt. "Während der rund zweijährigen Bauarbeiten vor der eigenen Haustür haben die Anwohnerinnen und Anwohner viel Geduld gezeigt, dafür möchten wir allen ein Dankeschön sagen", so Odszucks Fazit. Sogar der vorübergehende Wegfall von zwei Bushaltestellen hatte keine Klagen bewirkt.