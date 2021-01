Das Mühltal oberhalb Handschuhsheims mit seinen Wiesen, dem idyllischen Bachlauf und dem Wald gehört zu jeder Jahreszeit zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in Heidelberg. Foto: Karin Katzenberger-Ruf

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Auch wenn die große Maßnahme vorerst auf Eis liegt – die Diskussionen um die Forstarbeiten im Mühltal gehen weiter und die Kritiker der Baumfällungen sind dabei nicht immer zimperlich in ihrer Wortwahl. Mit großem Interesse hat auch der Vorstand des Stadtteilvereins Handschuhsheim sowohl die Berichterstattung als auch die Leserbriefe in der RNZ über die geplanten Arbeiten verfolgt. Das teilt der Verein jetzt in einer Stellungnahme mit.

Die geplanten Forstarbeiten oberhalb Handschuhsheims hatten in den vergangenen Wochen für Diskussionen gesorgt. Hunderte Bäume sind dort mit roten Strichen markiert – ein Zeichen dafür, dass sie gefällt werden sollen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten zunächst auf Social-Media-Plattformen Kritik geäußert, später auch mehrere Leserbriefe an die RNZ gesandt. Vergangene Woche hat die Stadt darauf reagiert, ein Großteil der Arbeiten ist nun verschoben worden. Die Stadt wird jetzt erst mal nur jene Bäume fällen, die den Besucherinnen und Besuchern des Waldes gefährlich werden können – rund 30 Stück, größtenteils Esskastanien, die geschädigt seien. Die weiteren Forstarbeiten sollen dann erst im Spätjahr 2021 durchgeführt werden. Um mehr Verständnis für die Lage vor Ort zu schaffen, wollen die Experten des Landschafts- und Forstamtes die geplanten Maßnahmen im Vorfeld mit allen relevanten Gruppen diskutieren.

Die Vorsitzenden des Stadtteilsvereins, Gerhard Genthner und Jürgen Grieser, begrüßen die Entscheidung der Stadt, die Maßnahmen zu verschieben und das Vorgehen erläutern. Gleichzeitig wünsche sich die Vorstände aber weniger "Emotion" in der Diskussion.

"Bis zu einer gesicherten Informationslage sollte niemand ernsthaft davon ausgehen, dass sich das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg den Kahlschlag des Mühltals auf seine Fahnen geschrieben hat", heißt es in der Stellungnahme. Bis dahin möge man – bei aller Berechtigung von Kritik und Auseinandersetzung – mit Begriffen wie "Wüste", "Verbrechen gegenüber Natur und Tieren", "dem Leben den Garaus machen", "Grün werde plattgemacht" und ähnlichem, bewusster umgehen, so der Stadtteilverein weiter. Und abschließend: "Bei der Diskussion um Bewahrung und Pflege des heimischen Waldes und des Klimaschutzes sollten wir uns die guten Absichten nicht von vorneherein absprechen, ohne die Argumente des anderen zu kennen."