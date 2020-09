Heidelberg. (pol/mare) Am Montagabend hat es Anschläge auf die Heidelberger Polizei gegeben. Wie die Beamten mitteilen, wurden das Dienstgebäude der Verkehrspolizei und mehrere Streifenwagen beschädigt.

Gegen 19.30 Uhr warf ein Unbekannter zunächst eine gefüllte Weinflasche auf das Dienstgebäude der Verkehrspolizei in der Rohrbacher Straße. Durch den Flaschenwurf wurde die Fensterscheibe eines Büros beschädigt, hinter der gerade ein Beamter saß. Der Polizist wurde nicht verletzt.

Zeugen beschreiben den flüchtigen Täter als etwa 40 Jahre alt, von normaler Statur und mit einem grauen Oberteil mit Kapuze bekleidet.

Am späten Abend gab es zudem Sachbeschädigungen an insgesamt drei Streifenwagen in der Römerstraße, die vor dem Polizeirevier geparkt waren. Zwischen 22.45 und 23 Uhr wurden dabei die Reifen der Einsatzfahrzeuge von einem oder mehreren Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Alle drei Fahrzeuge waren in der Nacht nicht mehr einsetzbar.

Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen für beide Taten können sich bei der Polizei telefonisch melden unter 06221/99-1700.