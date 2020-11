Heidelberg. (dns) Nachdem die Diskussion über die Zukunft des Ankunftszentrums in den vergangenen Wochen vor allem in der RNZ geführt worden war, durften am Dienstag auch wieder die Gemeinderäte in einer Sitzung ran. Im Bauausschuss informierte die Verwaltung über den aktuellen Stand der Planungen für den Neubau auf den Wolfsgärten – und damit ging es natürlich auch um das Bürgerbegehren dagegen sowie um die Frage, ob es alternative Standorte für die Landeseinrichtung gibt.

Dabei machten die Grünen, die für Aufregung gesorgt hatten, als sie Zweifel an den Wolfsgärten geäußert hatten, deutlich, dass Patrick-Henry-Village (PHV) für sie keine Alternative ist. "Von dieser Idee müssen wir uns auch mal verabschieden", sagte Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo in Richtung der Wolfsgärten-Gegner im Gremium. Diese hätten eine "politische Verantwortung", auch Alternativen vorzuschlagen. "PHV kann das nicht sein. Das Areal muss zeitnah entwickelt werden, weil wir dringend bezahlbaren Wohnraum brauchen."

Stattdessen sei eine "Teillösung" in den Wolfsgärten weiter denkbar – im Rahmen einer "regionalen Lösung". Über diese Pläne hatte am Montag die RNZ berichtet. Zwar sei natürlich das Land zuständig, weitere Standorte auszumachen, aber Cofie-Nunoo forderte die Stadt auf, sich aktiv einzubringen. "Wir haben doch ein hohes Interesse an einer Lösung!" Die Zeit bis zur Gemeinderatssitzung am 17. Dezember müsse man nutzen, um ein Konzept zu erarbeiten: "Lassen Sie uns schauen, ob wir nicht gemeinsam eine gute Lösung finden", bat er seine Ratskollegen. Seine Fraktion sei gesprächsbereit.

Und auch Bürgermeister Jürgen Odszuck bemühte sich erneut, Bedenken gegen die Wolfsgärten auszuräumen: "Für 1500 Bewohner im Regelbetrieb ist das ein brauchbarer Standort." Dass das nicht reicht, sei klar, aber: "Das Land hat schon eine konkrete Vorstellung, wo der Rest untergebracht wird." Jedoch könne man damit noch nicht an die Öffentlichkeit. Gleiches gelte für das Areal, das bei einem Neubau auf den Wolfsgärten entsiegelt würde: "Da gibt es Vorschläge, aber ich kann es nicht sagen, bevor ein Knopf dran ist." Unabhängig vom Standort Wolfsgärten sieht Odszuck keine Zukunft für die Einrichtung in PHV: "Lasst uns nicht unser wichtigstes städtebauliches Projekt kaputt machen", forderte er die Räte auf.

Ein großer Teil des Gremiums pocht jedoch weiter darauf, das Zentrum an den Rand des neuen Stadtteils zu verlegen. "Natürlich kann das Ankunftszentrum auf PHV bleiben", betonte etwa Arnulf Weiler-Lorenz (Bunte Linke). Björn Leuzinger (Die Partei) will erstmal die Wolfsgärten ausräumen: "Je früher, desto besser." Danach sei es Aufgabe des Landes, einen Ersatzstandort zu finden.