Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Sein Plan war: "Ein besserer Mensch sein, eine Familie haben, meinen Lebensunterhalt selbst verdienen." Doch Lamin K. (Name geändert) hat weder Frau und Kind noch einen Job. Am Montag begann am Heidelberger Landgericht sein Verfahren. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, am 18. Juni dieses Jahres eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Die Tat soll sich nachts in Kirchheim in einem Park zugetragen haben. In der Anklageschrift heißt es, er sei der Frau gefolgt, habe sie gepackt und vergewaltigt. Dabei soll er ihr gedroht haben, ein Messer zu benutzen, sodass sich die junge Frau nicht getraut habe, sich zu wehren. Bei ihrer Vernehmung war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Anders als beim Angeklagten, der alle Vorwürfe zurückwies.

Lamin K. leugnet zwar nicht, dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen ist. Allerdings behauptet er, dass alles einvernehmlich vonstatten gegangen sein soll. "Ich war auf dem Weg nach Hause", sagt Lamin K. vor Gericht. Sein Zuhause ist die Flüchtlingsunterkunft in Patrick-Henry-Village, er war vorher auf der Neckarwiese, mit Freunden Bier trinken. Das mache er jeden Tag, erzählt er: "Everyday Neckarwiese." Höchstens fünf Bier trinke er dann. Das sei sein Limit.

In der letzten Straßenbahn trifft er dann auf eine junge Frau. Sie soll sich ihm gegenüber gesetzt und ein Gespräch angefangen haben. Sie habe seine Haare bewundert und sogar anfassen dürfen, sagt der 22-Jährige. In der Bahn soll sie ihm auch erzählt haben, dass es ihr nicht gut gehe und sie Schmerzen habe. Bei einem Streit in Mannheim sei sie der Polizei gegenüber aggressiv gewesen und von den Beamten zu Boden gebracht worden.

Ob er "Pläne für die Nacht" habe, soll sie K. gefragt haben. Er habe ihr daraufhin erzählt, er wolle noch irgendwo eine Pause machen und das Bier trinken, das er noch im Rucksack habe. In der Unterkunft sei Biertrinken verboten. Drei Dosen habe er schon am Neckar getrunken, drei habe er noch in seinem Rucksack. Die junge Frau habe ihm gesagt, er solle mit ihr aussteigen, sie zeige ihm später den Weg nach Hause.

In dem Park angekommen, hätten die beiden dann Musik gehört und jeder ein Bier hinuntergestürzt. "Ich war betrunken", sagt Lamin K. Sie hätten dann über Geld gesprochen und wie wenig er als Asylbewerber bekomme. Wenn er wolle, könne er Drogen verkaufen, die sie ihm beschaffen würde, soll die junge Frau gesagt haben. "Ich habe gesagt, ich will damit nichts zu tun haben", behauptet Lamin K.

Nach einem Tanz zur Handymusik soll die junge Frau ihm Nacktbilder von sich gezeigt haben. Lamin K. rechtfertigt sich: "Sie hat mich angelächelt dabei." Sie habe ihm sogar gesagt, sie wolle Sex mit ihm haben. Ein wenig widerwillig sei er ihrem Wunsch dann gefolgt. Als er dann nach Hause gehen wollte, so Lamin K., habe sie ihn beleidigt und ihm gedroht: "Du kannst gehen. Ich weiß, was ich dann mache. Du wirst schon sehen, es ist mein Land hier", soll die junge Frau laut K. gesagt haben. "Vielleicht war sie nicht zufrieden", sagt Lamin K. Noch am selben Abend wird der 22-Jährige am Eingang des PHV gefilzt und wenige Tage später festgenommen. Seitdem sitzt K. in Untersuchungshaft.

Es ist nicht das erste Mal, dass er im Gefängnis sitzt. Bereits in Gambia sei er bis zu einem Gefängnisausbruch ein Jahr in Haft gewesen. Ihm sei vorgeworfen worden, seinen Vater getötet zu haben. Dabei habe er sich nur gegen dessen Schläge gewehrt und ihn gestoßen. Der Vater sei dann die Treppe heruntergefallen und habe sich den Kopf angeschlagen. Darum sei er aus seiner Heimat geflohen, behauptet er vor Gericht. Das Urteil soll am 25. November fallen.