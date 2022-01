Heidelberg. (RNZ) Hebammen betreuen Frauen und ihre Familien von Anfang der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit. Der 2021/22 gestartete Duale Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft bereitet Studierende auf diese Tätigkeit vor. Einerseits durch Theoriemodule an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) und andererseits durch Praxismodule bei kooperierenden Einrichtungen. Das Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) ist eine solche Einrichtung und bietet jährlich 15 Praxisplätze an.

Jetzt hat das UKHD die neuen Hebammenstudentinnen des ersten Jahrgangs zum praktischen Teil ihres Studiums begrüßt. In den theoretischen Teil des Studiums waren die Studentinnen bereits zum Wintersemester 2021/22 gestartet. Bettina Hoppe, Pflegedienstleitung der Frauen-, Kinder- und Hautklinik, betont: "Über die Akademisierung holen sich die Hebammen die Souveränität und die Kompetenz zurück, selbstständig forschen zu können.

Das Ziel muss sein: die bestmögliche Versorgung von Frauen, Kindern und Familien im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Unser Beitrag ist, den Transfer von der Theorie zur Praxis zu begleiten und die Zusammenarbeit mit der Hochschule aktiv zu gestalten." Zusätzlich wurde ein Praxisverbund zur Lernortkooperation geschlossen: An den Krankenhäusern Salem und St. Elisabeth in Heidelberg, dem Kreiskrankenhaus in Heppenheim sowie der GRN Klinik in Weinheim erhalten die Studierenden die Möglichkeit, während ihrer praktischen Studienphase in mindestens einer weiteren Klinik Erfahrung zu sammeln.

"Die Studierenden sehen nicht nur einen Kreißsaal und eine Wochenbettstation. Ihnen wird bereits im Studium ein breites geburtshilfliches Spektrum angeboten", erläutert Petra Kellermann, Praxiskoordinatorin für den Hebammenstudiengang des UKHD. Das Studium umfasst sieben Semester und schließt – neben der staatlichen Zulassung als Hebamme – mit dem akademischen Grad Bachelor of Science ab.

Bereits in der Vergangenheit hat das UKHD mit der HWG kooperiert und den ausbildungsintegrierten Bachelorstudiengang im Hebammenwesen begleitet. "Die weitere Kooperation im neuen Studiengang Hebammenwissenschaft hat nicht nur für uns eine große Bedeutung. Auch die Studierenden können auf eine bereits etablierte Verbindung zurückgreifen. Dadurch können wir die geburtshilflichen Fachkräfte in ihrer besonderen Aufgabe und hohen Verantwortung unterstützen", sagt Edgar Reisch, Geschäftsführer der Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg (AfG) und Pflegedirektor des UKHD.

Die Hebammenschule des UKHD an der Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg, gegründet im Jahr 1766 und somit eine der ältesten Hebammenschulen Deutschlands, hat 2020 den letzten Kurs zur Hebammenausbildung aufgenommen. Die Auszubildenden werden im März 2023 mit der Prüfung zur Hebamme verabschiedet. Danach wird die Hebammenschule zur Koordinierungsstelle für die Praxisphase des Studiengangs. "Die Akademisierung des Hebammenberufes ist ein wichtiger und wegweisender Schritt. Die Geburtshilfe wird innovativer und erfordert ein zunehmend komplexes und wissenschaftlich fundiertes Fachwissen", betont Frank Stawinski, Leiter der Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg.