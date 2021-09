Von Holger Buchwald

Heidelberg. Mit einem klaren Bekenntnis zum Standort an der Ecke Bremeneckgasse / Zwingerstraße mischt sich die Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" (Linda) in die Diskussion um den geplanten Neubau für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma ein. Äußerungen mancher Leserbriefschreiber, die Sinti und Roma sollten doch die Innenstadt verlassen, empfindet Linda-Sprecher Martin Kölle als "schwer erträglich". Schließlich gehe es hier um die zentrale Einrichtung einer vom Völkermord der Nazis betroffenen und auch heute noch häufig stigmatisierten Minderheit.

Hintergrund Keine Festlegung auf einen Entwurf Auch der Bezirksbeirat Altstadt wird sich vermutlich in seiner Sitzung am 26. Oktober mit dem Neubau für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma befassen. CDU-Rat Klaus Hekking stellte einen entsprechenden Antrag, in dem er ein Mitspracherecht der kommunalpolitischen Gremien einforderte. "Alles in allem denke ich, dass verfahrensmäßig noch nichts abschließend entschieden ist, so dass wir gemeinsam daran mitwirken können, dass zum einen die Sinti und Roma ein adäquates Dokumentationszentrum in der Altstadt erhalten, zum anderen eine Planung realisiert wird, die sich mit der gebotenen städtebaulichen Sensibilität in die Altstadt einfügt", so Hekking. Er plädiert dafür, dass dem Bezirksbeirat und den gemeinderätlichen Gremien auch die anderen Preisträger des Architektenwettbewerbs vorgestellt werden. Da das neue Zentrum mit geschätzten Kosten von 18 Millionen Euro von Bund, Land und Stadt gefördert werde, hätten diese Körperschaften ein Mitspracherecht. Hekking würde es begrüßen, wenn vor der endgültigen Entscheidung alle Preisträger-Entwürfe noch einmal der Öffentlichkeit vorgestellt und dort diskutiert würden. (hob)

Der Siegerentwurf des Architektenbüros von "Bez und Kock", der bei einigen Nachbarn und Altstädtern für teilweise heftige Kritik gesorgt hatte, enthält für Linda sehr gute Elemente. "Das Bekenntnis zur Altstadt zeigt sich in der Materialität des Gebäudes, das den Sandstein vom Schloss und vielen Gebäuden der Stadt aufgreift – und dies in edler Steinmetz-Qualität", so Kölle: "Es bildet einen Kontrast zur ungeschlachten Betonarchitektur des gegenüberliegenden Kornmarkt-Parkhauses."

Kölles Mitstreiter Doris Hemler und Christoph Egerding-Krüger begrüßen insbesondere, dass sich das Dokumentationszentrum öffnen möchte und unmittelbar vor dem Gebäude ein kleiner Platz mit einladendem Café entstehen soll. "Es ist eine sehr gute Idee, daraus eine Begegnungsstätte zu machen", so Egerding-Krüger. Er befürchtet, dass hinter mancher Kritik an dem Neubau auch ein verkappter Antiziganismus stecken könnte. Für ihn ist die alles entscheidende Frage: "Bekommen die Sinti und Roma die Chance, sich zu öffnen?"

Das Argument mancher Kritiker, dass private Bauherren solch einen großen Neubau in der Altstadt nie genehmigt bekommen würden, lässt Doris Hemler nicht gelten. "Für das Zentrum müssen doch andere Maßstäbe gelten." Martin Kölle wiederum weist darauf hin, dass der Vorsitzende des Gestaltungsbeirats die Jury des Architektenwettbewerbs geleitet habe: "Öffentliche Gebäude, die dem Allgemeinwohl dienen, sind immer etwas größer." Zudem gebe es rings um das neue Dokumentationszentrum bereits andere große Bauten.

Linda begrüßt es, dass an dieser Stelle ein markanter Bau entsteht. Aber auch die Bürgerinitiative stört sich an einem Detail des "Bez und Kock"-Entwurfs: den großen fensterlosen Flächen. Hemler, Kölle und Egerding-Krüger plädieren für eine "vorurteilsfreie Diskussion" über die Möglichkeiten, wie an dieser städtebaulich sensiblen Stelle der einladende Charakter des Gebäudes weiter gestärkt werden kann.

Sowohl Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, als auch der wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationszentrums, Emran Elmazi, hatten betont, dass der aktuelle Neubau-Entwurf natürlich noch verändert werden könne. Die Idee, das Dach und auch Teile der Fassade zu begrünen, hält Linda für einen wichtigen ökologischen Aspekt. Auch die mögliche Untergliederung der Fassade, wie von Carl Zillich, dem kuratorischen Leiter der Internationalen Bauausstellung, angeregt, fände die Altstadt-Initiative gut. Kölle: "Wir sind zum Dialog bereit."