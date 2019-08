Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Einbruch in der Ingrimstraße in der Altstadt kam es am frühen Samstagmorgen. Insgesamt sollen drei Männer daran beteiligt gewesen sein, meldete die Polizei am Vormittag danach.

Zwei der Täter hatten ein Fenster der Erdgeschosswohnung geöffnet, während ein weiterer Komplize davor Schmiere stand. Die beiden Einbrecher durchsuchten offenbar gerade die Wohnung, als die 20-Jährige und ihre Begleiter heimkehrten. Noch bevor sie die Wohnung betraten, bemerkten sie, dass sich Personen in der Wohnung aufhielten. Daraufhin soll zunächst der Schmieresteher weggelaufen sein.

Die 20-Jährige drückte nun den Fensterladen ihrer Wohnung von außen zu, um die Täter in der Wohnung festzuhalten. Diese traten jedoch von innen gegen den Fensterladen, woraufhin der Fensterladen aus der Wandverankerung gerissen wurde. Die 20-Jährige wurde vom Fensterladen getroffen und dabei leicht verletzt.

Die Täter kletterten nun durch das Fenster und liefen davon. Die 20-Jährige konnte einen Einbrecher kurz am T-Shirt packen. Doch das T-Shirt zerriss und der Täter rannte zusammen mit seinem Komplizen in Richtung Marktplatz.

Die 20-Jährige verfolgte mit ihren zwei Bekannten die Täter bis zum Kornmarkt, wo sie die beiden Einbrecher aus den Augen verloren. Danach meldete sie gegen 1.30 Uhr den Einbruch der Polizei.

Die Täter wurden als "Südländer" bezeichnet. Sie hatten alle schwarze Haare, einer trug einen sogenannten "Dutt".

Der Schmieresteher vor der Wohnung trug ein helles, vermutlich weißes Oberteil und eine schwarze Hose.

Der eine Einbrecher trug ein türkis-blaues T-Shirt, dass die 20-Jährige beschädigte, als sie ihn festhielt. Der andere Einbrecher war komplett schwarz gekleidet.

Info: Zeugen und Hinweisgeber mögen sich bitte unter der Telefonnummer 0621/174 4444 melden.