Von Holger Buchwald

Heidelberg. Bis zum Wochenende soll die größte Staugefahr vorbei sein. Bereits nächste Woche beginnt nämlich der nächste Bauabschnitt für die neue Radachse, die von der Friedrich-Ebert-Anlage über den Adenauerplatz in Richtung Hauptbahnhof führt.

Die derzeit zwei gesperrten Geradeaus-Spuren werden dann wieder für Autos freigegeben. Dafür wird die Linksabbiegerspur zur Rohrbacher Straße für eine Woche gesperrt. Der Verkehr könne trotzdem wieder besser fließen, verspricht die Stadt.

Als sich Baubürgermeister Jürgen Odszuck mit Mitarbeitern des Tiefbauamts und Verkehrsmanager Alexander Thewalt jetzt über den Fortschritt der Arbeiten informierte, wurden gerade die Fahrspuren vor der Deutschen Bank und dem Deutsch-Amerikanischen Institut asphaltiert. Gleich daneben liegt auch der Schachtdeckel, der den Projektleitern in den letzten Wochen Kopfzerbrechen bereitet hat.

Es ist der Zugang zu wichtigen Telekommunikationsleitungen. "Darüber wird das gesamte Neckartal versorgt", klärt Odszuck auf. Den Deckel zu verlegen, hätte enorme Kosten verursacht. Die Arbeiter konnten daher nicht, wie ursprünglich geplant, den Gehweg an dieser Stelle verschmälern, um den Radweg auf Straßenniveau abzusenken. Stattdessen befindet er sich nun auf der Ebene des Bürgersteigs.

Wegen solcher Überraschungen ist der Bauabschnitt noch nicht zum Schulbeginn am Mittwoch fertig geworden. "Wir mussten auf einer zusätzlichen Fläche von 250 Quadratmetern Boden ausheben, schottern und asphaltieren", erklärt Gerhard Selzer, Projektleiter beim Tiefbauamt.

Übernächste Woche wandert die Baustelle in die Ebert-Anlage. Dort entsteht zunächst am Stadtgarten ein rollstuhlgerechter Gehweg mit Blindenleitsystem, dann wird Fahrspur für Fahrspur saniert und die Ampeltechnik erneuert. Bis zum Weihnachtsmarkts soll alles fertig sein.

Die Radler haben dann eine sichere und schnelle Verbindung von der Altstadt in Richtung Hauptbahnhof. Sie müssen künftig nicht mehr auf die Plöck und die gefährliche Kreuzung an der Ecke Kleine Plöck/Rohrbacher Straße ausweichen. Verkehrsmanager Thewalt hofft, dass künftig 2000 Radler täglich die Route nutzen. Das wären rund zwei Drittel derer, die - laut Zählanlage - heutzutage in dieser Fahrtrichtung in der Plöck unterwegs sind.

Insgesamt kostet die Stadt das Projekt 1,2 Millionen Euro. Laut Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber liege man trotz der Verzögerungen immer noch im Rahmen. Dass die Radler aber künftig in einem Rutsch bei Grün über beide Kreuzungen kommen, kann Thewalt nicht versprechen. Die Straßenbahnen und Busse, die von der Rohrbacher Straße in die Kurfürsten-Anlage abbiegen wollten, hätten immer noch Vorrang. "Manchmal wird es aber klappen."