Heidelberg. Schon am Montag hatte die Stadt es angekündigt: Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg über den kritischen Wert von 35 Neueninfektionen pro 100.000 Einwohner steigen, werde es neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben. Am Mittwoch war es nun soweit: 13 neue Coronafälle ließen die Inzidenz laut Gesundheitsamt auf 36,2 steigen. Am Dienstag lag sie noch bei 30,6. (Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg gab die Inzidenz am Dienstag deutlich niedriger mit 25,4 an. Das liegt unter anderem daran, dass die Zahlen dort verzögert ankommen.) Aktuell sind 63 Personen in Heidelberg mit dem Coronavirus infiziert – der höchste Wert seit April.

Die Stadt erlässt nun am Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung, die schon ab dem Freitag gilt. Diese neuen Maßnahmen gelten dann:

> Maskenpflicht: Ab Freitag müssen alle Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr auf stark frequentierten Plätzen und Straßen in der Stadt einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dazu zählen der komplette Fußgängerbereich der Altstadt mit einigen Nebenstraßen, aber auch der Bismarckplatz, der Bahnhofsvorplatz (Willy-Brandt-Platz), der Neckarmünzplatz oder auch die Wochenmärkte in den Stadtteilen. Die Bereiche, in denen die Maskenpflicht gilt, werden vor Ort unter anderem durch Schilder ausgewiesen. Laut einem Stadtsprecher werden Mitarbeiter am Freitag unterwegs sein, um die Schilder anzubringen. Es soll aber auch ein Banner über der Hauptstraße geben. Die Maskenpflicht gilt nicht für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen der Maske befreit sind – und auch nicht, wenn man innerhalb der Bereiche bestuhlter Außengastronomie sitzt oder mit dem Fahrrad oder einem ähnlichen Fortbewegungsmittel unterwegs ist. Wer gegen das Maskengebot verstößt, muss ein Bußgeld von mindestens 70 Euro zahlen.

> Feiern und Veranstaltungen: Nachdem am Mittwochabend die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche veröffentlich wurden, justierte die Stadt am Donnerstag die Allgemeinverfügung in Hinblick auf Feiern noch einmal nach. Die Beschränkungen fallen nun noch einmal deutlich schärfer aus als angekündigt: In privaten Räumen darf ab heute nur noch mit maximal 15 anstatt 25 Teilnehmenden gefeiert werden. In öffentlichen oder angemieteten Räumen gilt eine Beschränkung auf 25 anstatt 50 Personen. Beschäftigte oder sonstige Mitwirkende an der Veranstaltung zählen nicht als Teilnehmer. Geahndet werden Verstöße mit 250 Euro Bußgeld, im Einzelfall sind auch bis zu 2500 Euro möglich.

> Besucherregelung an der Uniklinik: "Aufgrund der epidemiologischen Lage", heißt es auf RNZ-Anfrage aus der Uniklinik, "hat die Taskforce Änderungen bisheriger Regelungen ab Montag, 19. Oktober, festgelegt. Dann darf pro Patient und pro Tag am gesamten Klinikum nur noch ein Besucher empfangen werden. Ambulante Patienten dürfen zudem nur noch in Ausnahmefällen von anderen Personen begleitet werden – dazu zählen laut Uniklinik Eltern von Kindern, Begleitpersonen bei hilfsbedürftigen Patienten oder Dolmetscher. Covid-Patienten dürfen ausschließlich in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt besucht werden.

> Erstsemesterbegrüßung: Auch die Universität Heidelberg reagiert auf steigende Infektionszahlen in der Stadt. Am Donnerstag verkündete sie, dass ihre Akademische Jahresfeier, die traditionell Ende der ersten Vorlesungswoche des Wintersemesters stattfindet, abgesagt wird. Auch die geplante Erstsemesterbegrüßung Anfang November auf dem Universitätsplatz wird nicht stattfinden.

> Personal fürs Gesundheitsamt: Die Stadt unterstützt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, mit 15 Personalstellen. Sie sollen bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen helfen und zudem die Corona-Hotline (06221 / 5221881) unterstützen. Die Stadt unterstützt zudem einen Antrag des Gesundheitsamtes an die Bundeswehr, für diese Aufgabe Soldaten zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollen die Kapazitäten des Testzentrums auf dem Kirchheimer Messplatz wieder ausgeweitet werden.

> Wie lange die Maßnahmen gelten: Oberbürgermeister Eckart Würzner zeigte sich am Mittwoch besorgt angesichts der neuen Entwicklung und der Ausbreitung des Coronavirus. "Wir müssen alles tun, um weitere Neuinfektionen zu verhindern und das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten. Bitte helfen Sie mit, das Virus in Schach zu halten." Wie lange die neue Allgemeinverfügung gilt, ist noch nicht bekannt. Ein Stadtsprecher erklärte allerdings auf RNZ-Anfrage, dass sie zeitlich begrenzt werden soll. Man hoffe, dass die Maßnahmen nun greifen, um die Sieben-Tage-Inzidenz wieder "stabil unter die Vorwarnstufe" zu bekommen. Sollten die Zahlen weiter steigen, müsse über weitere Maßnahmen gesprochen werden. Eine weitergehende Allgemeinverfügung habe man allerdings noch nicht in der Schublade.

Sollten die Zahlen in den kommenden Tagen weiter ansteigen, müssen weitere Maßnahmen folgen.

Update: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 17.40 Uhr

Heidelberg. (dns) Mit der steigenden Corona-Fallzahl in Heidelberg steigt auch die Zahl der Schüler, die in Quarantäne müssen. Wie die Stadt am Dienstag bestätigte, müssen seit dieser Woche auch 65 Erstklässler der Eichendorff-Grundschule sowie der Bahnstadt-Grundschule zuhause bleiben.

In beiden Fällen wurde das Virus bei einer Mitarbeiterin von Pädaktiv festgestellt, die die Schüler betreut hat. Nach der Infektion einer Mitarbeiterin in Kirchheim ist das der dritte Fall bei dem Verein binnen einer Woche. Laut Leiterin Ute Salize besteht jedoch kein Zusammenhang: "Die Schulen sind weit entfernt voneinander und unsere Mitarbeiter hatten keinerlei Berührungspunkte."

Neben den Grundschulen sind auch zwei weiterführende Schulen betroffen: Wie die Stadt mitteilte, gab es am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium sowie am Thadden-Gymnasium je einen neuen Fall.

Die Zahl der aktiven Infektionen in der Stadt steigt derweil weiter. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 59 Erkrankte. Im Vergleich zum Vortrag kamen sieben Neuinfektionen hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 30,6 an. Das Land, bei dem die Fälle zum Teil verzögert ankommen, gibt sie mit 25,4 an.