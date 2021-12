Heidelberg. (ani) 73,3 Prozent der Heidelberger haben laut Sozialministerium mindestens eine Impfung gegen Corona erhalten. 70,5 Prozent sind bereits vollständig gegen Corona geimpft, 35,4 Prozent schon geboostert. Zum Vergleich: In Mannheim sind 68,6 Prozent der Menschen vollständig geimpft und 24,8 Prozent geboostert. Im Rhein-Neckar-Kreis sind 70,6 Prozent vollständig geimpft und 33,4 Prozent geboostert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg sinkt aktuell langsam. Das Landesgesundheitsamt gab den Wert am Dienstag mit 233,1 an (Vortag: 236,2). Größere Corona-Ausbrüche gibt es aktuell in zwei Heidelberger Alten- und Pflegeheimen mit 25 beziehungsweise neun aktiven Fällen. Zudem sind mehrere Schulen und Kitas mit verschiedenen Klassen oder Gruppen betroffen. Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle liegt bei 35,3 Jahren. Am stärksten betroffen sind die 21- bis 30-Jährigen mit 144 Fällen, vor den 31- bis 40-Jährigen mit 113 Fällen. An dritter Stelle stehen Kinder bis zehn Jahre mit 108 Fällen.