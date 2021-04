Heidelberg. (kau) In der schwimmenden Teststation auf der "Alt Heidelberg" ließen sich vor dem Osterwochenende viele Menschen auf das Coronavirus testen. Auf dem Schiff der Weißen Flotte am Anleger Stadthalle werden seit Montag Schnelltests angeboten. Dabei bezahlt der Bund jedem Bürger einen Gratis-Test pro Woche.

Bis Karfreitagnachmittag war bei den seit Wochenbeginn über 1500 Tests noch kein positiver dabei. Das überrascht Sascha Binder von der Firma "Safe Meditec", die das Center betreibt, aber nicht: "Zu uns sollen ja auch nur Menschen kommen, die symptomfrei sind." Auch in Wiesbaden, wo die Firma ein weiteres Testzentrum betreibt, sei die Positivrate bisher sehr niedrig.

Weiße-Flotte-Chef Karl Hofstätter ist zufrieden: "Die Zahl der Menschen, die sich hier testen lassen, steigt jeden Tag." Am Montag waren es noch 70 Tests, am Freitag über 600 – in nur fünf Stunden. Hofstätter sieht das Testzentrum in der Altstadt als Chance für Gastronomie und Kultur: "Wie beim Tübinger Modell könnten sich die Menschen in Zukunft bei uns testen lassen und dann die paar Meter in die Altstadt laufen, um etwa in ein Restaurant zu gehen."

Das Angebot soll möglichst schnell ausgeweitet werden. "Insgesamt sind etwa 30 Menschen für die Tests geschult und damit könnten wir vermutlich bis zu 1000 Testungen pro Tag schaffen", sagt Philipp Hornung, Mit-Initiator des privaten Testzentrums. Zudem sei ein weiteres Testcenter in Heidelberg schon in Planung.

Info: Werktage: 7 bis 17 Uhr; Samstage, Sonn- und Feiertage: 9 bis 14 Uhr. Termine unter www.schnelltest-service.de. Auch Tests ohne Termin sind möglich.