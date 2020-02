Heidelberg. (pol/rl) Ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend auf dem Bismarckplatz erst mehrere Radfahrer angepöbelt haben. Kurz darauf soll er dann eine 33-Jährige vom Fahrrad gestoßen haben.

Die 33-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg in der Bismarckstraße in Richtung Bismarckplatz unterwegs. Am Ende des Radwegs bremste sie und fuhr auf den Gehweg, wo der Mann direkt auf sie zulief. Er stieß mit dem Ellenbogen gegen ihre rechte Körperseite, sodass die Radfahrerin ins Straucheln kam und dann stürzte.

Der Mann beugte sich über die Frau und gab vor, ihr helfen zu wollen. Sie lehnte ab, worauf er sich in Richtung Carré entfernte.

Zeugen eilten der Gestürzten zu Hilfe und gingen mit ihr zur Sonderwache "Bismarckplatz" und zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, um Anzeige zu erstatten. Danach begab sich die 33-Jährige in ein Heidelberger Krankenhaus.

Der 33-Jährigen zufolge war der Mann etwa 60 bis 70 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hatte eine normale Statur, eine Glatze und eine rahmenlose Brille. Er trug einen anthrazitfarbenen Mantel.

Passanten und weitere Zeugen des Vorfalls und die den Mann beschreiben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 anzurufen.