Der 75-jährige Pflegeheim-Bewohner wird seit Sonntagabend vermisst. Foto: Polizei

Heidelberg. (pol/rl) Seit Montagmorgen wird der 75-jährige Karl D. aus einem Pflegeheim in der Max-Joseph-Straße vermisst. Zuletzt war er am Sonntagabend um 21 Uhr vom Pflegepersonal gesehen worden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste in eine hilflose Lage geraten könnte.

Karl D. ist rund 1,85 Meter groß und schlank. Er hat eine Halbglatze, hinten kurze graue Haare. Zur getragenen Bekleidung ist nichts bekannt. Der 75-Jährige ist schlecht zu Fuß.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Person geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.