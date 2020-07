Heidelberg. (RNZ/rl) In der Ladenburger Straße in Neuenheim wird das Parken im Abschnitt zwischen Lutherstraße und Keplerstraße neu geordnet. Damit wird die Verkehrssituation für alle Verkehrsteilnehmer übersichtlicher und sicherer. Gleichzeitig bietet das die Möglichkeit, den Streckenabschnitt für Radfahrende in Gegenrichtung zu öffnen, sodass eine durchgängige Radverbindung von der Keplerstraße bis zur Brückenstraße geschaffen wird. Die Arbeiten in der Ladenburger Straße starten Ende August 2020.

Mit der Neuordnung ist das unzulässige Parken auf Gehwegen, das bisher geduldet wurde, künftig untersagt. Denn auch in diesem Straßenabschnitt sind die Gehwege für Menschen mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl sowie für Kinder mit Lauf- oder Fahrrad aufgrund parkender Fahrzeuge häufig viel zu eng, um sich sicher und ohne Einschränkungen bewegen zu können. Parken ist daher nur noch in markierten Flächen erlaubt.

Mit der Neuordnung fallen zwischen Luther- und Keplerstraße bis zu 40 bisher zum Teil widerrechtlich genutzte, aber geduldete Parkplätze weg. Hinzu kommen zwei Ladezonen sowie Anlehnbügel für 14 Fahrräder. Die bisherigen Regelungen zum Parken mit Anwohnerparkausweis bleiben bestehen.

Der städtische Gemeindevollzugsdienst soll die Einhaltung der Neuordnungen verstärkt kontrollieren.

Info: Eine Übersicht über die Neuordnung des Parkens in der Gaisbergstraße gibt es auf www.heidelberg.de.