Heidelberg. (dns) Der 36-Jährige, der in der Nacht zum 19. August in der Nähe des Bismarckplatzes angegriffen wurde, schwebt laut Heidelberger Staatsanwaltschaft nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Vor dem McDonalds in der Rohrbacher Straße kam es in dieser Nacht gegen 1.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung, daraufhin griff eine Gruppe Männer den 36-Jährigen in der Poststraße an - und trat offenbar sogar weiter nach dessen Kopf, als dieser bereits am Boden lag. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln deshalb wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Für Aufregung sorgte die Attacke, weil fast zeitgleich zwei Jugendliche auf der Neckarwiese ebenfalls von einer Gruppe angegriffen, geschlagen und mit einem Messer bedroht wurden. Die Polizei geht jedoch weiterhin davon aus, dass die Taten nichts miteinander zu tun haben: "Die Fälle sind wohl separat zu sehen", so ein Polizeisprecher gegenüber der RNZ.

Für Zusammenhänge gäbe es bislang keinerlei Hinweise. Ohnehin haben sich bisher kaum Zeugen zu den beiden Taten gemeldet: "Die kann man an einer Hand abzählen", berichtet der Polizeisprecher. Es seien jedoch noch immer Beamte im Einsatz, die etwa die Anwohner der Tatorte befragen. Wer Hinweise zu einer der beiden Attacken geben kann, meldet sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/1744444.