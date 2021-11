Von Jannik Wilk

Emmertsgrund/Boxberg. Der Kulturkreis Emmertsgrund-Boxberg feierte am Sonntag sein 30-jähriges Bestehen. Rund 50 Gäste folgten im Bürgerhaus im Emmertsgrund der Festrede des Vorsitzenden Ansgar Hofmann, den Laudationen der Partnervereine sowie der Aufführung eines Improvisationstheaters. Reden und Schauspiel drehten sich dabei um ein Thema: die geliebte Heimat, die Bergstadtteile Emmertsgrund und Boxberg.

Hofmann, der als Kopf des Kulturkreises die Gäste begrüßte, erinnerte Mitglieder und Sympathisanten an die Geschichte des Vereins: "Der Name Kulturkreis war am Anfang etwas eng gefasst. Damit war sozusagen die heimische Kultur gemeint. Aber schon in den ersten Jahren stellte man fest, dass es hier auf dem Emmertsgrund viele verschiedene Kulturen gibt", erklärte der Vorsitzende. Um die Emmertsgrunder zusammenzubringen, egal wo sie denn letztlich herkamen, schrieb man sich Grundsätze auf die Fahnen, die seit den Gründungsjahren in den frühen 90er-Jahren gelten: Kommunikation, Identifikation, Integration. "Mit diesen Worten hat der Kulturkreis all die Jahre gearbeitet, um die Leute miteinander reden zu lassen, ihnen zuzuhören und eine Bühne zu geben, damit sie sich mit dem Stadtteil identifizieren." Seit 1994, vier Jahre nach der inoffiziellen Gründung, vertreten die Mitglieder des Kulturkreises diese Werte nicht nur aus Überzeugung, sondern auch offiziell als eingetragener Verein.

Hofmann erinnerte die Gäste an die vielen Meilensteine des Kulturkreises: 1996 etwa, als man die Stadtteilzeitung "Em-Box" ins Leben rief, die bis heute im Emmertsgrund verteilt wird. Oder an ein anderes Mal, als man einen arabischen Künstler zu Gast hatte.

Nach der Rede des Vorsitzenden Hofmann sprachen die Vorsitzenden der Stadtteilvereine Emmertsgrund und Boxberg, Sigrid Kirsch und Renate Deutschmann, ihre Gratulationen aus und bedankten sich für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit. Als Abgesandter der Stadt, stellvertretend für den Heidelberger Bürgermeister Wolfgang Erichson, sprach Stefan Hohenadl vom Kulturamt. Er hat eine persönliche Bindung zum Verein: "Vor 30 Jahren wurde der Kulturkreis gegründet, und ich fing als kleiner Sachbearbeiter im Kulturamt an." Damals teilten ihm seine Vorgesetzten mit, dass er zukünftig die Kulturarbeit im Emmertsgrund begleiten würde. Seitdem ist er dem Stadtteil verbunden.

Für Begeisterung sorgte nach dem festlichen Teil auch das Mannheimer Schauspieltrio von "Drama light". Die Künstler erkundigten sich bei den Emmertsgrundern nach Anekdoten und Erinnerungen, die sie mit ihrer Heimat verbinden. Eine ältere Dame erzählte von einem verzweifelten Russen, dem sie eines Tages aus einem Emmertsgrunder Graben half und mit dem sie im Regen die Straße hinaufwankte. Eine andere erinnerte sich an eine Gegend im Emmertsgrund, die heute bebaut ist, zur Zeit ihrer Kindheit aber noch brachlag, und in der sie mit ihren Freunden spielte. Die Pointen der Geschichten brachten die Schauspieler humorvoll in ihre Aufführung ein und erweckten so vergangene Erinnerungen der Bergstadtteile auf der Bühne zum Leben. Für den Kulturkreis und seine Freunde war es ein guter Nachmittag, Vorsitzender Hofmann zeigte sich zufrieden. "Auf die nächsten 30 Jahre", sagte er.