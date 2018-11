Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Schlägerei in der Unteren Straße kam es am frühen Sonntagmorgen. Gegen 4.30 Uhr war ein 30-Jähriger von einem Mann zu Boden geschlagen worden, der danach auch noch auf ihn eintrat. Das teilte die Polizei mit. Ein 49-jähriger, der schlichten wollte und dazwischen ging, wurde daraufhin ebenfalls geschlagen. Anschließend flüchtete die Täter zusammen mit vier anderen Männern, die offenbar alle zusammengehörten, in Richtung Heumarkt.

Der 30-Jährige erlitt eine Platzwunde über dem linken Auge, der 49-Jährige Abschürfungen und Rötungen im Gesicht.

Im Rahmen der danach eingeleiteten Fahndung fiel einer Polizeistreife am Universitätsplatz ein Taxi auf, in dem fünf Personen saßen. Da auf die Insassen die Täterbeschreibungen zutrafen, hielt die Streife das Taxi an und wollte die Fahrgäste kontrollieren. Dabei wurden die Männer im Alter von 23 bis 28 Jahre so aggressiv, dass die Polizisten Verstärkung anforderten. Als drei weitere Funkwagenbesatzungen vor Ort eintrafen, konnte die Beamten die polizeilichen Maßnahmen durchführen. Danach durften die fünf weitergehen.

Ob sich unter den fünf Männern die Täter befanden, bedürfe noch weiterer Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Zeugen oder Personen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 06221/991700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu wenden.