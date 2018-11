Heidelberg. (pol/van) Völlig ausgerastet ist am Samstag gegen 0.50 Uhr ein 29-Jähriger in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt, wie die Polizei berichtet.

Der aus Somalia stammende Mann soll mit ausgestrecktem Mittelfinger durch die Gassen gelaufen sein und Gäste einer Kneipe angepöbelt haben. Zudem wollte er noch auf Passanten losgehen, so die Beamten. Ein Türsteher konnte dies unterbinden, indem er den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Bei der Durchuchung des Mannes wurde ein Messer in seiner Jacke gefunden. Als ihm Handschellen angelegt werden sollten, trat der 29-Jährige um sich. Außerdem schlug er im Streifenwagen seinen Kopf mehrere Male gegen die Fensterscheibe. Um Verletzungen zu vermeiden, mussten die Ordnungshüter den aggressiven Mann trotz Handschließen zusätzlich fixieren. Währenddessen soll er die Beamten als "Nazis" beschmipft haben.

Der Mann hatte eine kleine Menge Betäubungsmittel bei sich und offenbar 1,64 Promille intus. Da er sich weiterhin renitent und aggressiv verhielt, musste die Ärztin eine Blutentnahme abbrechen. "Munter wurden mit dem gesammelten Wortschatz der Gossensprache alle Anwesenden weiter beleidigt", berichtet die Polizei weiter.

Der Randalierer kam in polizeiliche Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Bei dem Vorfall wurde ein Beamter leicht verletzt.