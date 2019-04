Heidelberg. (pol/rl) Von einem 22-Jährigen angegriffen wurde ein 34-jähriger Radfahrer im Stadtteil Bergheim am späten Dienstagabend. Laut Polizeibericht war der 34-Jährige kurz vor 23 Uhr mit einem 60-Jährigen am Czernyring unterwegs. Der 22-Jährige habe den 34-Jährigen vom Rad gestoßen und dann mit einem spitzen Gegenstand ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Danach habe sich der 22-Jährige über die Alte Eppelheimer Straße in Richtung Emil-Maier-Straße entfernt.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, rückten mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte aus. Der 34-Jähriger hatte eine blutende Verletzung im Gesicht und kam in ein Krankenhaus. Zuvor hatten er und sein Begleiter noch ausgesagt, dass der Schläger ihnen flüchtig bekannt sei. Sie konnten der Polizei noch mitteilen, wo der mutmaßliche Täter wohnt. Wenig später nahm die Polizei den 22-Jährigen in seiner Wohnung fest. Angeblich hatte er die Beamten bereits erwartet.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache kam der 22-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß.

Info: Zeugen und Hinweisgeber erreichen das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700.