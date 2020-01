Heidelberg-Neuenheim. (pol/mün) In der Nacht von Samstag auf Sonntag alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil ein Mann in der Lutherstraße in Neuenheim geparkte Autos beschädigte. Bereits auf der Anfahrt gegen 2 Uhr entdeckten die Polizeibeamten abgetretene Außenspiegel auf dem Boden.

Bei der Fahndung wurde dann in der Erwin-Rhode-Straßeein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der alkoholisierte 22-Jährige hatte zuvor versucht, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Dort entdeckten die Beamten dann auch einen Fahrradsattel, mit dem der Mann vermutlich auf die Autos eingeschlagen hat.

Bislang wurden 14 beschädigte Fahrzeuge entdeckt. Weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter 06221/45690 in Verbindung zu setzen.