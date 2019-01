Heidelberg. (pol/mare) Ihr Plan, sich einschließen zu lassen und dann nach Ladenschluss auf Diebestour zu gehen, ging schief. Und nicht nur dieser. Denn eine 21-Jährige wurde dreimal in einer Woche beim Klauen erwischt. Dafür sitzt sie jetzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilen.

Aber von vorne: Dienstag, 8. Januar 2019: Die 21-Jährige versucht, in einen Einkaufsmarkt in der Bergheimer Straße einzubrechen. Sie stiehlt Waren im Wert von 140 Euro. Jedoch wird sie dabei erwischt, verhaftet und wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem die Polizei ihre Personalien aufgenommen hat. Gelernt hat sie nicht aus dem Fall.

Freitagabend, 11. Januar 2019. Am Bismarckplatz schließt die Galeria Kaufhof gegen 20 Uhr. Die Türen gehen zu, die Mitarbeiter nach Hause. Doch drinnen hat sich die 21-Jährige versteckt.

Und kann nun "shoppen" gehen. Bis 22.54 Uhr greift sie sich mehrere Artikel - Gesamtwert: 315 Euro - und steckt sie in ihre Tasche. Als sie dann aber das Kaufhaus verlassen will, löst sie den Warnmelder aus.

Die Polizei rückt an, durchsucht den Kaufhof - und wird fündig. Es folgt dasselbe Prozedere. Die junge Frau wird festgenommen, ihre Personalien aufgenommen. Doch lange kann sie die Finger wieder nicht still halten.

Dienstag, 15. Januar 2019. Sie begeht den nächsten Einbruch. Diesmal in einer Drogerie in der Innenstadt. Der Wert ihrer Beute diesmal beträgt 125 Euro. Und wieder - zum dritten Mal in einer Woche - wird sie erwischt. Diesmal wird sie aber eingesperrt - nun gegen ihren Willen.

Denn da sich die Taten häufen und die Polizei nun noch weitere Fälle untersucht, für die die 21-Jährige verantwortlich sein soll, wandert die junge Frau in Untersuchungshaft, die die Staatsanwaltschaft zuvor beim Heidelberger Amtsgericht beantragt hatte. Aus ihrer Zelle wird sie aber wohl nichts stehlen.