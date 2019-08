Wer draußen länger bewirtschaften will, muss ein Lärmgutachten vorlegen. Foto: Rothe

Heidelberg. (ani) Im Sommer länger draußen sitzen: Das geht in Heidelberg seit einem Beschluss des Gemeinderats im Mai 2018. Damals beschlossen die Stadträte auf Antrag der CDU-Fraktion, dass die Kneipen ihre Gäste in den Außenbereichen nicht mehr nur bis 23 Uhr bewirten dürfen, sondern bis Mitternacht. Die Entscheidung fiel auch in Zusammenhang mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Mannheim vom April 2018 - der die damalige Sperrzeiten-Satzung für zu liberal und daher rechtswidrig erklärte. Die Stadträte mussten längere Sperrzeiten beschließen - wollten aber quasi im Gegenzug die längere Außenbewirtschaftung.

Möglichst unkompliziert sollte das laut Gemeinderatsbeschluss denn auch umgesetzt werden können - doch schnell wurde klar: So unkompliziert geht das nicht.

Auf RNZ-Anfrage erklärt eine Stadtsprecherin jetzt, dass bislang 20 Betriebe beim Bürger- und Ordnungsamt wegen einer längeren Betriebszeit ihrer Außenbewirtschaftung angefragt hätten. "Sechs der Anträge sind genehmigt worden", heißt es aus dem Rathaus. Denn die Stadtverwaltung "fällt die Entscheidung je nach Einzelfall unter Berücksichtigung aller weiteren rechtlichen Belange und unter Vorlage der Bestätigung eines Lärmgutachters", so die Stadtsprecherin.

Dieser Lärmgutachter - der auf eigene Kosten bestellt werden muss - muss bestätigen, dass die nächtlichen Lärmrichtwerte nicht überschritten werden. Wenn die restlichen 14 Betriebe auch ein solches Lärmgutachten vorlegten und damit alles in Ordnung sei, bekämen auch sie die Genehmigung.

Bezüglich der längeren Außenbewirtschaftung habe es bisher auch noch keine Beschwerden gegeben, erklärt die Stadtsprecherin weiter.