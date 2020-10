Heidelberg. (rie) In Heidelberg wurden am Wochenende 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – neun am Samstag, neun am Sonntag. Die Fallzahlen stammen vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, das für Heidelberg nun eine 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 40,3 angibt. Am Freitag hatte dieser Wert noch bei 36,5 gelegen.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt am Wochenende keine Zahlen öffentlich bekannt. Da die Meldung von Fällen der lokalen Gesundheitsämter an das Landesgesundheitsamt nicht immer noch am selben Tag erfolgt, könnten die Zahlen, die das hiesige Gesundheitsamt am heutigen Montag fürs Wochenende bekannt geben wird, von den Landeszahlen abweichen.

Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar hatte bereits am Freitag für Heidelberg eine 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 39,4 angegeben. Insgesamt haben sich in Heidelberg bisher 640 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.