Von Anica Edinger

Heidelberg. Berühmt werden will Pia nicht. "Ich will einfach mein Ding machen", sagt die 15-Jährige. Ihr Ding: Das ist die Musik. Durch sie will Pia andere Menschen glücklich machen - und mit ein bisschen Glück kann sie das bald auf der ganz großen Bühne tun. Denn die Heidelberger Schülerin ist eine von 16 jungen Kandidaten und Kandidatinnen, die kürzlich auf Schloss Biebrich in Wiesbaden der Jury von "Dein Song" - ein Songschreiber-Wettbewerb der Senders KiKa und des ZDF - ihr Können präsentieren durften. Unter mehreren hundert Bewerbern hatte sie zuvor mit ihrer Video-Bewerbung die Produzenten der Sendung überzeugt.

Ob sie allerdings den Sprung auf die nächste Stufe geschafft hat und im nächsten Schritt nicht nur mit ins Komponistencamp nach Ibiza darf, sondern auch einen prominenten Musikpaten zur Seite gestellt bekommt, ist noch geheim: Erst im Frühjahr nächsten Jahres wird die erste Folge der elften Staffel von "Dein Song" ausgestrahlt. Solange muss Pia insbesondere gegenüber den Medien noch Stillschweigen bewahren.

Pia, Schülerin am St. Raphael Gymnasium in Neuenheim, wurde quasi durch einen Schicksalsschlag zur Musik getrieben: Als sie neun Jahre alt war, hatte sie beim Turnen einen schweren Unfall. "Wir haben zum Spaß Bockspringen gemacht", erinnert sie sich. Dabei brach sie sich den Arm - "und das brachte ganz viele Komplikationen mit sich". Operation folgte auf Operation. Bis heute ist Pias rechter Arm bewegungseingeschränkt.

Deshalb musste sie sich ein neues Hobby suchen - und fand es in der Musik. So spielt Pia nicht nur seit Jahren an der Musik- und Singschule klassisches Klavier - erst dieses Jahr schaffte sie es im Duo mit einer Freundin zum Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert" -, sondern schreibt auch ihre eigenen Lieder. Für "Dein Song" ist das auch die Grundvoraussetzung. Schließlich handelt es sich dabei nicht um eine der vielen Casting-Sendungen, bei denen ausschließlich Lieder von anderen Musikern gesungen werden. "Wir haben alle unsere Eigenen vorgetragen", berichtet Pia. "Mister good mood" (Deutsch: Herr gute Laune) heißt Pias Song. "Es geht um Unverklemmtheit, darum, sich einfach mal etwas zu trauen, das zu tun, worauf man Lust hat - und seinen eigenen Weg zu gehen." Genau das tut Pia auch. Und deshalb war sie ganz entspannt, als sie auf Schloss Biebrich vor die Jury trat. "Das war eigentlich leicht", sagt die Schülerin aus der Weststadt. Die Aufregung sei nur mit dem Gedanken an die Fernsehausstrahlung kommenden Jahres gewachsen.

Dennoch findet Pia: ",Dein Song‘ ist etwas komplett anderes als die vielen anderen Castingsendungen. Es geht dabei auch um die Menschen und nicht nur die Performance." Die Jury besteht aus Musikproduzent Martin Haas, Ole Specht, Sänger der Band "Tonbandgerät, Songschreiberin Mia und Popmusikern Elif. Die seien alle "richtig herzlich" gewesen - und hätten auch schon Tipps gegeben. "Ich schreibe normalerweise Lieder auf Englisch. Aber die Jury hat mir gesagt, ich solle es auch mal auf Deutsch versuchen." Prompt hat sie das auch in die Tat umgesetzt - "und es gefällt mir gut", sagt Pia. Schließlich sei doch das Wichtigste am Liederschreiben, auszudrücken, was man so denkt - und in welcher Sprache Pia das tut, ist eigentlich ganz egal.