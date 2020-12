Heidelberg. (shy) In der Wilckens-Grundschule in Bergheim sind 12 Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Drei Klassen sind deshalb seit vergangener Woche in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsamt auf Nachfrage mitgeteilt. Die Schulleitung stehe mit den betroffenen Familien und mit dem Gesundheitsamt in stetiger Verbindung. Die Elternschaft werde kontinuierlich informiert. Der Schulbetrieb für die anderen Klassen geht weiter, teilte die Stadt mit.

In den vergangenen zwei Wochen wurden in Heidelberg knapp über 30 Schülerinnen und Schüler an insgesamt zwölf öffentlichen und privaten Heidelberger Schulen positiv getestet. Zwölf Klassen mussten in Quarantäne.

Hinweis: In einer früheren Fassung berichteten wir von 14 infizierten Kindern - das ist falsch. Bei der Übermittlung der Zahlen kam es zu einem Fehler. Wir entschuldigen uns.