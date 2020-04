Heidelberg. (dns) Gerade jetzt kann sich glücklich schätzen, wer eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung hat. Denn nicht nur Homeoffice oder Homeschooling verlangen ein Minimum an Bandbreite, auch die Freizeitgestaltung fällt etwa dank Streaminganbietern leichter. Doch einige Teile Heidelbergs warten noch immer darauf, dass sie überhaupt Zugang zu schnellem Netz erhalten. Und wegen der Corona-Krise wird das vermutlich noch etwas länger dauern als ursprünglich geplant.

Denn die Stadt und die Firma Pepcom arbeiten zwar gerade daran, die Bereiche der Stadt, wo private Internetprovider kein schnelles Netz anbieten und dies auch nicht vorhaben, zu beseitigen. "Aber die aktuelle Pandemie stellt uns auch hier vor einige Herausforderungen", so ein Pressesprecher der Stadt auf RNZ-Anfrage. So sei man bislang bei den Leitungsarbeiten für das neue Glasfasernetz überall gut im Zeitplan. Im westlichen Schlierbach – dem Teilbereich, der als erstes angeschlossen werden soll – seien etwa in drei Viertel der Straßen schon die Leitungen verlegt.

Doch es scheitert derzeit an den letzten Metern – den Hausanschlüssen. Davon seien erst wenige fertiggestellt. "Die Arbeiten sind nun mal mit direktem Kontakt zu den Hausbesitzern verbunden. Und das ist gerade schwierig bis unmöglich." Einige Hausbesitzer hätten der Stadt auch schon mitgeteilt, dass sie sich das derzeit nicht vorstellen können. Deshalb werde der erste Bereich auch nicht wie geplant im Juni oder Juli online gehen können – sondern mit "leichten Verzögerungen".

Und doch ist man bei der Stadt guter Dinge, dass bis zum Jahresende alle rund 2400 Haushalte in den betroffenen Gebieten an das schnelle Netz angeschlossen werden: "Diese Hoffnung haben wir weiterhin", betont der Sprecher. Solange direkte Kontakte vermieden werden müssen, kümmerten sich die Firmen verstärkt um die Leitungsarbeiten: "Wir machen das, was möglich ist und ziehen einige Arbeiten vor." Im Idealfall würden am Ende des Jahres nur noch die Hausanschlüsse fehlen.

"Aber einerseits sind auch die Baufirmen in ihrer Arbeit gerade etwas eingeschränkt", so der Stadtsprecher, "und andererseits hängt das natürlich auch davon ab, wie sich die Situation weiterentwickelt." Ohnehin leiste man als Stadt ja den Ausbau dort, wo die Privatunternehmen kein Interesse daran hätten: "Und das hat ja einen Grund: Es ist aufwendig, teuer und oft mit sehr viel Zeit verbunden."