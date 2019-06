Traditionell lädt der Orchesterverein Handschuhsheim an Heiligabend ein, sich gemeinsam musikalisch auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Beginn ist am Donnerstag, 24. Dezember, um 14 Uhr vor der Tiefburg. Archivfoto: kaz

Heidelberg. (pol/rl) Einen "Schweinekopf" sowie einen "Clownskopf" klauten Unbekannte vom Kerwe-Karussell in Handschuhsheim. Das Fahrgeschäft auf dem Vorplatz der Tiefburg in der Dossenheimer Landstraße wurde in der Nacht zum Sonntag das Ziel der Diebe. Diese sollen zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagvormittag, 11 Uhr zugeschlagen haben.

Ein Mitarbeiter eines weiteren Fahrgeschäfts hatte nach dem Diebstahl einen Jugendlichen gesehen, der mit dem Clownskopf unterwegs war. Als er den jungen Mann stellte, konnte er ihm den Kopf noch abnehmen, aber nicht festhalten. Der junge Mann rannte davon.

Der Verdächtige soll etwa 17 bis 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Er war schlank, hatte blondes, kurzes Haar und trug eine Bluejeans sowie ein weißes T-Shirt.

Besucher der Kerwe oder andere Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/45690 zu melden.