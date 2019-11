Von Maria Stumpf

Heidelberg. Worauf kommt es zuerst mal an? „Raus gehen aus der Sprachlosigkeit“, sagt Tanja Kramper vom Polizeipräsidium Mannheim. „Denn häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Wir kümmern uns und helfen“, ergänzt Claus Bentele vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Beide beteiligten sich gestern an einem Info-Stand zum Aktionstag „Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“ auf dem Bismarckplatz. Ziele der Öffentlichkeitskampagne: Stärkung der Frauenrechte, der Gleichstellung und als großes Ziel die Abschaffung von Gewalt und Diskriminierung.

Mit dabei waren auch Marie-Luise Löffler vom Amt für Chancengleichheit der Stadt und Marlen Stadtfelder vom Verein „Frauen helfen Frauen – Interventionsstelle für Frauen und Kinder“. Neben Beratungsgesprächen gab es umfangreiches Info-Material. „Mit unserer Aktion wollen wir eine Kultur des Hinschauens entwickeln“, erklärt Kramper das Engagement zwischen Weihnachtsmarktbuden und Straßenbahn. Der Standort auf dem Bismarckplatz sei nicht der schlechteste: „Der ist gut frequentiert. Wir machen hier Präventionsarbeit“, fügt Bentele hinzu. „Die Polizei macht damit ganz deutlich, dass wir Gewalt gegen Frauen ernst nehmen. Häusliche Gewalt darf kein Tabu-Thema sein.“ Und auch für Marie-Luise Löffler ist klar: „Wenn wir heute und hier nur einer einzigen Frau helfen, dann hat sich unser Einsatz schon gelohnt.“

Vergewaltigung, Schläge, Unterdrückung – jeden Tag, im eigenen Zuhause. Gewalt kann auch verbal sein oder psychisch. Die Dunkelziffer kennt niemand, wissen die Veranstalter. Der Täter sei meist der Partner. Warum verlassen Frauen Männer nach einem Gewaltausbruch nicht? Wegen der Kinder, wegen finanziellen Abhängigkeiten, keiner neuen Bleibe, aus Scham. Laut Statistik des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erlebt mindestens jede vierte Frau in Deutschland häusliche Gewalt. „Die Hemmschwelle, Hilfe zu holen, ist groß“, weiß Marlen Stadtfelder von der Interventionsstelle. Als erste Anlaufstelle gelte oft das Autonome Frauenhaus in Heidelberg. „Aber wir haben insgesamt nur 20 Plätze.“ Rund 140 Frauen habe man vergangenes Jahr aus verschiedenen Gründen abweisen müssen. Doch das „Netzwerk Opferschutz“ in Heidelberg funktioniere hervorragend, betonen die Veranstalter. „Mit solchen Aktionen wie heute erreichen wir Aufmerksamkeit für das Thema“, ist sich Stadtfelder sicher. Claus Bentele, Sachbearbeiter für Vorbeugung bei der Polizei, fasst es treffend zusammen: „Wir schaffen Schutzräume. Es gibt wirksame Hilfen.“