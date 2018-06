Auf der Basis von über 2900 Haus- oder Wohnungskaufverträgen der Jahre 2016 und 2017 teilt der Gutachterausschuss das Stadtgebiet in fünf Lagen ein – Lage 1 ist am teuersten, 5 am günstigsten.

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die gute Nachricht zuerst: Der Preisanstieg in den teuren Lagen Heidelbergs schwächt sich ab - zumindest, wenn es um Wohneigentum geht. Laut dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses - er analysierte die 2922 Kaufverträge der Jahre 2016 und 2017 in einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro - gehen sogar die durchschnittlich gezahlten Quadratmeterpreise zurück: 2014/15 musste man in der "Lage 1", also der besonders begehrten, 4631 Euro bezahlen, 2016/17 waren es im Schnitt "nur" noch 4341 Euro - ein Minus von rund sechs Prozent.

Während die guten Wohngebiete ("Lage 2") nur leicht nachgaben (von 3640 auf 3527 Euro), zogen die bisher besonders günstigen Quartiere ("Lage 5") am stärksten an: Hier kostete der Quadratmeter im Schnitt 1724 Euro - 421 Euro mehr als 2014/15 und ein Plus von 32 Prozent. Auch die Lagen 3 und 4 wurden teurer, aber nicht ganz so stark (14 bzw. neun Prozent).

Preise nach Lageklassen Lage 1: 2000: 2838 Euro pro Quadratmeter, 2016/17: 4341 Euro (+ 52 %). Lage 2: 2000: 2596€, 2016/17: 3527€ (+ 36 %) Lage 3: 2000: 1947€, 2016/17: 2621€ (+ 34 %). Lage 4: 2000: 1582€, 2016/17: 2291€ (+ 45 %). Lage 5: 2000: 1270€, 2016/17: 1724€ (+ 36 %) Inflationsrate (allgemeine Preissteigerung) von 2000 bis 2017: 27 % Quadratmeterpreis nach Stadtteil Altstadt: 2000: 2755€, 2016/17: 4532€ (+64 %). Bahnstadt: erster Wert von 2010: 3298€, 2016/17: 4527€ (+ 37 %). Bergheim: 2000: 2730€, 2016/17: 2936€ (+8 %). Boxberg: 2000: 1200€, 2016/17: 1502€ (+ 25 %). Emmertsgrund: 2000: 845€, 2016/17: 1192€ (+ 41 %). Handschuhsheim: 2000: 2241€, 2016/17: 3178€ (+ 42 %). Kirchheim: 2000: 1919€, 2016/17: 2466€, (+ 28 %). Neuenheim: 2000: 2830€, 2016/17: 4445€ (+ 57 %). Pfaffengrund: zu wenig Kaufverträge; letzter Wert von 2002: 1176€ Rohrbach: 2000: 1482€, 2016/17: 2514€ (+ 70 %). Schlierbach: 2000: 1653€, 2016/17: 2352€ (+ 42 %). Südstadt: 2000: 1864€, 2016/17: 2512€ (+ 34 %). Weststadt: 2000: 2166€, 2016/17: 3071€ (+ 41 %). Wieblingen: 2000: 1782€, 2016/17: 2310€ (+ 29 %). Ziegelhausen: 2000: 1648€, 2016/17: 2176€ (+ 32 %) Veränderungen in Wohngebieten 2014/15 zu 2015/16 Sechs Quartiere wurden eine Lageklasse höher, sechs eine Lageklasse tiefer bewertet als beim letzten Grundstücksmarktbericht. Bergheim: Altklinikum (am Neckar) von Lage 1 zu Lage 2; Blücherstraße von Lage 5 zu Lage 4 Handschuhsheim: Süd von Lage 2 zu Lage 1; Mitte von Lage 3 zu Lage 2, Fritz-Frey-Straße von Lage 4 zu Lage 3 Kirchheim: Höllenstein (Abriss und Neubau eines Quartiers an der Bahnlinie) von Lage 5 zu Lage 4 Neuenheim: Berliner Straße von Lage 3 zu Lage 2 Wieblingen: Mitte von Lage 3 zu Lage 4; Schollengewann von Lage 3 zu Lage 4 Ziegelhausen: Am Neckar (ehemalige Haafsche Schokoladenfabrik) von Lage 3 zu Lage 4; Peterstal von Lage 4 zu Lage 5. hö

Klaus Kinzinger vom Gutachterausschuss zieht daraus den Schluss: "Der Preisanstieg in sehr teuren Lagen schwächt sich ab, bleibt aber auf hohem Niveau. Nun zeichnet sich eine Verlagerung in die günstigeren Lagen ab."

So zieht der Emmertsgrund, bisher der günstigeste aller Stadtteile, im Preis an: 2016/17 im Vergleich zu 2014/15 sogar um 23 Prozent. Manchmal tun da Neubauprojekte ihre Wirkung: So wird der Rohrbacher Hasenleiser deutlich teurer - weil sich etwas auf dem Areal des ehemaligen US-Militärhospitals tut.

Hingegen wird der Quadratmeter Wohneigentum in der Bahnstadt eher günstiger: Das liegt erstens daran, dass neuerdings nicht mehr ganz so viele besonders teure Kleinwohnungen ("Mikroappartements") auf den Markt kommen und dass zweitens die richtig gesuchten Lagen der Bahnstadt längst verkauft sind - und dieser neueste Stadtteil auch so langsam fertig gebaut ist.

Allerdings ändert das nichts daran, dass die Nachfrage gerade hier besonders hoch ist: Für die momentan 900 Eigentumswohnungen (die Mikroappartements sind herausgerechnet) gibt es 3500 Vormerkungen.

Schließt sich also langsam die Lücke zwischen den - wie es in früheren Grundstücksmarktberichten hieß - "sehr guten" und "einfachen" Lagen? Eher nein, sagt Klaus Kinzinger: "Der Abstand bleibt."

Zwar ist die Differenz nicht mehr ganz so groß wie noch in den Vorjahren, aber über einen längeren Zeitraum hinweg verglichen, wurde die Kluft eher größer: Kostete ein Quadratmeter der Lage 1 im Jahr 2000 noch das 2,2-fache von dem, was einer in Lage 5 kostetet, war es 2016/17 das 2,5-fache.

Die wenigsten Stadtteile sind homogen, was die Lagen angeht. Am größten ist der Flickenteppich im kleinen Schlierbach: Hier gibt es alle fünf Lagen, in Ziegelhausen und Rohrbach vier, in Bergheim und Kirchheim immerhin drei.

Nur drei Stadtteile bilden auch eine Lage ab: Der Boxberg und der Emmertsgrund sind als Ganzes Lage 5, die Bahnstadt Lage 2 und die Altstadt Lage 1. Ansonsten gilt die alte Regel: Was zentrumsnah und nördlich des Neckars liegt, ist fast automatisch teuer, also Lage 1 oder 2. Was Kinzinger aber bei aller Preisstatistik besonders wichtig ist: "Diese Lageneinteilung ist rein kaufpreisorientiert. Das sagt nichts über die Wohnqualität aus."

Denn gerade in den Bergstadtteilen Emmertsgrund und Boxberg warf man dem Gutachterausschuss immer wieder vor, diese Wohngebiete künstlich "schlecht", also "billig", zu reden.

Die meisten Kaufverträge wurden 2016/17 in Rohrbach abgeschlossen (513), erst dann folgt die Bahnstadt (370); fast 60 Prozent betreffen Wohnungen - ganze Häuser oder Bauplätze kommen selten auf den Markt.

Bei Häusern konnten 2016/17 nur 176 Kaufverträge ausgewertet werden: Neuenheim steht mit über 1,5 Millionen Euro pro Eigenheim an der Spitze (davon wurden 2016/17 aber nur 26 verkauft), gefolgt von Handschuhsheim mit 770.000 Euro; am günstigsten ist es auf dem Emmertsgrund mit 266.000 Euro. Die Bahnstadt muss passen, denn dort gibt es keine Ein- oder Zweifamilienhäuser.

Nur über einen Stadtteil weiß man allerdings fast nichts: den Pfaffengrund. Denn dort gab es schlicht zu wenig Kaufverträge für Wohnungen - 2016/17 sogar gar keine (dafür aber immerhin 24 Häuser).

Das liegt weniger daran, dass der Pfaffengrund mit 4150 Wohneinheiten relativ klein ist, entscheidender ist, dass hier die Quote an Wohneigentum mit 20 Prozent besonders niedrig ist, nur der Boxberg hat mit 15 Prozent noch weniger.

Natürlich spiegelt der Grundstücksmarktbericht einen generellen Trend wider, allerdings sollte man die Sonderfaktoren nicht außer Acht lassen: So wurde in Rohrbach ein ganzes, relativ teures Quartier auf dem Gelände eines ehemaligen Supermarkts auf den Markt gebracht - was für diesen Stadtteil die Anzahl der Kaufverträge und auch den durchschnittlichen Quadratmeterpreis nach oben treiben ließ.

In den letzten Jahren tat sich auf dem Boxberg relativ wenig, da wurden pro Jahr zwischen zehn und 20 Wohnungen verkauft - 2017 waren es auf einmal 156. Der Grund: Eine Vermarktungsgesellschaft verkaufte in einem großen Gebäudekomplex die Einheiten als Eigentumswohnungen weiter.