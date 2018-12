Bälle für jede Ballsportart: Nach seiner Emeritierung am Institut für Sport und Sportwissenschaft (ISSW) will sich Klaus Roth weiterhin um Bewegungsangebote für Kinder und Senioren kümmern. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Ein Sportwissenschaftler wie Professor Klaus Roth ist natürlich rank und schlank und schnell unterwegs. Auch wenn er gerade 67 Jahre alt und in einer Festveranstaltung mit 350 Gästen in den Ruhestand verabschiedet wurde, weiß man gleich: Ruhe ist ihm fremd. Ohne Lehrverpflichtung und Sitzungen kann er jetzt noch einmal richtig durchstarten. Klaus Roth wurde vor allem als Gründer der Ballschule Heidelberg bekannt.

DAS PORTRÄT

Vor genau 20 Jahren kam ihm eine zündende Idee: Die Kinder, die sich selbstständig nicht mehr genügend bewegen, müssen an spielerische Wettkämpfe herangeführt werden. Denn, so sagten ihm Studien: Motorische Leistungsfähigkeit hat auch mit kognitiver Leistungsfähigkeit zu tun. Und die Kluft zwischen Leistungsstarken und Leistungsschwachen in der Motorik vergrößerte sich schon damals immer weiter.

Die erste Aktivität startete in Kirchheim mit 60 Kindern. Seither zählte die Ballschule Heidelberg deutschlandweit rund 350.000 Kinder, die in Kindergärten, Schulen und Sportvereinen verschiedene Sportarten ausprobierten. In die U3-Ballschule am Institut für Sport und Sportwissenschaft (ISSW) werden sogar Kinder ab 18 Monaten gebracht. 15.000 Übungsleiter wurden ausgebildet. Von Österreich bis in die Niederlande, von Brasilien bis China und Japan gibt es dieses Angebot.

Geld haben die Heidelberger Sportwissenschaftler damit keines verdient. "Ich möchte, dass das Programm angewandt wird", sagt Roth, "ich freue mich über jeden, der es macht." Geschützt werden kann der Begriff "Ballschule" sowieso nicht. Aber der Name "Ballschule Heidelberg" ist ein Qualitätssiegel. 300 Vereine, dazu Schulen und Kindergärten in Deutschland, berufen sich darauf. Klaus Roths Grundsatzbuch zum Thema hat sich 40.000 Mal verkauft. "Es macht so viel Spaß, in die Praxis hineinzubringen, was man vorher theoretisch erklärt", strahlt Roth. Der Österreichische Fußballbund hat daraus jetzt eine kostenlose App entwickelt für Erzieher, Grundschullehrer und Vereine. "Ballschule Österreich" sei professionell gemacht, freut sich der Initiator.

Der Sportwissenschaftler, der aus einer Darmstädter Mathematikerfamilie stammt und ursprünglich als Lehrer für Mathematik und Sport an Gymnasien arbeiten wollte, wurde 1989 Professor an der FU Berlin. 1994 lehnte er den Ruf an die Berliner Humboldt-Universität ab und ging stattdessen nach Heidelberg. "Berlin war mir zu groß", sagt er, "ich habe die Stadt fünf Jahre lang genossen, aber Heidelberg war mein Traumziel."

Schon während seiner Dissertations-Zeit hatte er Kontakte mit Kollegen am ISSW gepflegt. Und dieses hatte einen guten Ruf unter Forschern. "Ich habe so wenig gezögert, als der Ruf nach Heidelberg kam, dass ich nicht mal gut verhandelt habe", lacht Roth. Der Professor machte aber viel daraus, nicht zuletzt mithilfe von Drittmittelgebern. Als Mathematiker befasste er sich explizit mit der Bewegungs- und Trainingswissenschaft. Ungewöhnlich viele seiner Studenten, nämlich zwölf, sind heute ebenfalls Professoren, zwei davon in Ägypten und einer in Jordanien.

Vor der Ballschule führte Roth zusammen mit dem Sportkreis die Kindersportschule (KISS) ein. Die motorische Grundlagenausbildung wird heute noch von der TSG Rohrbach und dem TSV Handschuhsheim angeboten. Wenn Kinder schon keine Straßenspielerfahrung mehr mitbrächten, sollten sie sich wenigstens im Verein bewegen und sich dort nicht gleich auf einzelne Sportarten spezialisieren. Für die spätere Leistungsfähigkeit sei eine vielseitige Grundausbildung wichtig.

Das gilt in den Augen des Experten erst recht für spätere Profisportler, die bei einem langfristigen Aufbau ihrer Fähigkeiten kreativer würden - etwa der Basketballer Dirk Nowitzki, der als Kind turnte, Handball spielte und schwamm. "Profis brauchen 10.000 Stunden Training, um ihre maximale Leistungsfähigkeit zu erreichen. Im Fußball reicht es also, wenn das Spezialtraining ab zehn Jahren erfolgt."

Roths Credo: "Kinder sind Allrounder und keine Spezialisten. Sie lernen besser erfahrungsgeleitet, ohne Instruktionen und Korrekturen." Und die Inhalte müssten auf die Fähigkeiten der Kinder abgestimmt werden: "Freude macht das, was man kann." Das gilt genauso für seine Programme für übergewichtige Kinder, für ADHS-Kinder und Kinder mit Behinderungen. Kombi-Programme mit Motorik und Essen oder Sprache und Bildung gibt es neuerdings auch. Letztlich geht es ihm darum, die exekutiven Funktionen des Gehirns zu stärken: Arbeitsgedächtnis, geistige Flexibilität und kontrollierte Verhaltenshemmung. "Sie gelten als entscheidend für den Schulerfolg, mehr als der Intelligenzquotient."

Klar, dass Klaus Roths Nachwuchs - vier Kinder zwischen 45 und zehn Jahren - alle Sport machten. Die beiden Jüngsten mit zehn und zwölf Jahren haben alle Stufen der Ballschule durchlaufen. Der Sohn spielt jetzt Fußball und nimmt wie auch seine Schwester an Schwimmwettkämpfen teil. Der Vater ist natürlich Vorbild: Roth spielt Handball und Tennis. Künftig will er auch noch Krafttraining machen, obwohl er das eigentlich langweilig findet. Doch er hofft auf Spaß in der Gruppe, weil er weiß, dass Krafttraining im Alter besonders wichtig ist.

Ein bisschen mehr Zeit hat Klaus Roth jetzt für die Familie. Dafür will seine Frau Christina, ebenfalls Sportwissenschaftlerin in Heidelberg, beruflich mehr einsteigen. Die Aufgaben, die Roth Freude gemacht haben, kann er aber einfach weiterführen. Bücher schreiben etwa - und das viel weniger wissenschaftlich als zu Beginn seiner Laufbahn: "Jetzt schreibe ich nur noch Bücher, die alle verstehen und die in der Praxis angewendet werden können", sagt Roth.

Seine gesamten Projekte mit der Ballschule laufen weiter. Derzeit sucht er einen Experten für Kinder mit geistiger Behinderung, mit dem zusammen er ein Programm entwickeln kann. Auch ein Förderprogramm für Kinder in Reha ist geplant. Und ganz wichtig für die alternde Bevölkerung, speziell für die Männer, die eigentlich keine Lust mehr auf Sport haben: eine Ballschule für Ältere. Ansonsten räumt der Wissenschaftler jetzt sein Büro im ISSW. "In heiterer Trauer", wie er sagt.