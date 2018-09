Heidelberg. (dpa/lsw) Ein alkoholisierter Mann soll in einem Lokal in Heidelberg Gäste belästigt haben und dann mit einem Sprung in den Neckar vor der Polizei geflohen sein - ohne Erfolg. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, versuchte der 22-Jährige, auf die andere Seite des Flusses zu schwimmen. Ihn hätten aber die Kräfte verlassen, die Beamten zogen den Mann aus dem Wasser. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus. Den Angaben zufolge hatte der Mann am frühen Samstagmorgen Gäste des Burger-Restaurants gestört. Als er auf diese losgehen wollte, sei er aus dem Lokal verwiesen worden. Beim Eintreffen eines Streifenwagens sei der Mann geflüchtet und in den Neckar gesprungen.