Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg-Handschuhsheim. Bis zum Eintritt des Ernstfalls sind es noch drei Jahre: Ab 2022 soll die Dossenheimer Landstraße zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-Straße saniert werden. Das bedeutet für eine der Hauptrouten aus Richtung Norden in die Stadt, auf der täglich 23.000 Kraftfahrzeuge unterwegs sind, möglicherweise Voll- oder Teilsperrungen. Welche Auswirkungen das Großprojekt für Handschuhsheim haben wird, darüber informierte die Stadtverwaltung bei der zweiten Bürgerbeteiligungsveranstaltung im Carl-Rottmann-Saal alle interessierten Bürger.

Das beauftragte Stadtplanungsbüro aus Darmstadt zeigte zum Auftakt in einem Animationsfilm, wie der Verkehrsfluss in der Dossenheimer Landstraße nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen aussehen wird. "Das wird im Lebtag so nicht funktionieren", äußerte ein Besucher seine Skepsis. Die Fragen des Abends waren: Welchen Weg soll der Umleitungsverkehr während der Umbauphase nehmen? Wird es bis zum Baubeginn gelingen, das Verkehrsaufkommen selbst zu reduzieren?

In der Dossenheimer Landstraße müssen Abwasserkanäle und Stromleitungen erneuert werden. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) will zudem die Straßenbahnhaltestellen "Burgstraße" und "Biethsstraße" auf den neuesten Stand bringen. Beide sind bislang noch nicht barrierefrei. Auch die Verkehrsflächen sollen neu geordnet werden: An der Straße soll außerdem ein Radweg angelegt werden, dies wäre aber mit einer drastischen Reduzierung der dortigen Parkplätze verbunden. Von derzeit rund 80 Parkmöglichkeiten bliebe nur etwas mehr als die Hälfte übrig. Das hätte dann allerdings auch mit der Pflanzung einer Baumreihe auf einer Straßenseite zu tun, die mehr Grün in den Stadtteil bringen soll.

Nur noch einseitiges Parken entlang der Burgstraße, der Steubenstraße und der Zeppelinstraße? Auch dies favorisiert die Stadt, um auf besagten Straßen Fahrradwege ausweisen zu können, eventuell sollen sie sogar zu Fahrradstraßen werden. Wo die Anwohner in dem Fall ihre Autos parken sollen, war an dem Abend kein Thema. Aber noch ist auch nichts entschieden. Auf der Wunschliste steht ein Park & Ride-Platz in Handschuhsheim-Nord, der den Pendlerstrom auffangen könnte. Ein Standort dafür ist aber noch lange nicht gefunden.

Wie schon bei der ersten Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung im März waren die Gäste aufgefordert, ihre Anliegen an Thementischen vorzutragen. Demnach sorgt die anstehende Sanierung der Dossenheimer Landstraße vor allem bei den Gewerbetreibenden vor Ort schon jetzt für Sorgenfalten. Schließlich müssen sie für Anlieferer wie für die Kundschaft erreichbar sein.

Zwei Jahre wird die Umbauphase in der Dossenheimer Landstraße wohl mindestens dauern. Bei der zweiten Infoveranstaltung lag das Protokoll der ersten aus und ließ man die Ergebnisse vom März auf der Leinwand Revue passieren. Vertreter der Stadtverwaltung und der RNV standen an den Thementischen Rede und Antworten. Stichwortartig konnten die Gäste ihre Beschwerden und Anregungen auf Stellwänden hinterlassen und machten davon auch regen Gebrauch. Die Stadtverwaltung hatte außerdem Fragebögen ausgelegt, um zu erfahren, ob die Bürgerbeteiligung - so wie sie momentan umgesetzt wird - im Sinne der Betroffenen ist.