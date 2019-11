Die Stimme ist etwas tiefer, der Tanzstil jedoch unverkennbar: Der britische Musical-Darsteller Koffi Missah spielt beim Gourmet-Varieté in seiner Rolle als Michael Jackson die Hauptrolle. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Zehn Jahre ist es her, dass mit Michael Jackson einer der wohl größten Musiker aller Zeiten starb. Doch seit Donnerstagabend lebt der „King of Pop“ wieder – und zwar im Heidelberger Schloss. Denn das Gourmet-Varieté, das Sterne-Koch Martin Scharff dort in diesem Jahr erstmals auf die Beine gestellt hat, steht ganz im Zeichen von „Jacko“, wie ihn seine Fans – dazu zählt sich auch Scharff – nennen.

Und so wird bei den gut 30 Shows, die bis zum 5. Januar im Königssaal des Schlosses gespielt werden, stets der „King“ im Mittelpunkt stehen. Und zwar nicht nur bei der Ausstellung am Großen Fass, sondern auch als Live-Sänger: Verkörpert wird er dabei vom Londoner Sänger Koffi Missah, der auch die Hauptrolle im Michael Jackson-Musical „Beat it“ spielt. Zwar singt Missah, der bei seinen zehn Liedern auf der Bühne durch Tänzer und eine Band unterstützt wird, etwas tiefer als das Original, dafür wirken seine Bewegungen umso authentischer.

Doch auch schon vor den Auftritten des „King“ gibt es zwischen den verschiedenen Gängen von Scharffs Menü ein ziemlich buntes Unterhaltungshaltungsprogramm. Der Travestiekünstler France Delon führt humorvoll und mit viel Selbstironie durch den Abend, kündigt als ersten den Illusionisten Peter Valance an. Dieser verwandelt den 50-Euro-Schein eines Gastes mal eben in einen 10-Euro-Schein, verkettet die Ringe von drei Besucherinnen ineinander und lässt sich mit einem Schwert durchstechen, bevor er sich auf der Bühne in Koffi Missah alias Michael Jackson verwandelt.

Neben dem „King“ ist das Essen von Schlossgastronom Scharff der heimliche Star des Abends: Los geht es mit Lachs oder Falafel, es folgen eine Kürbissuppe sowie Kalbsrücken oder Schafskäse. Und beim Dessert schließt sich dann wieder der Kreis – und wieder steht Michael Jackson im Mittelpunkt. Denn für die Nachspeise holte sich Scharff Inspiration beim ehemaligen Manager des Popstars. Und der sagte ihm: „Michael wollte nach jeder Show einen Karottenkuchen.“

Info: Für viele Vorstellungen gibt es noch Tickets. Für die Show kosten sie zwischen 49 und 74 Euro, für Show und Menü samt Wein 89 bis 115 Euro.