Von Birgit Sommer

Mit dem dritten, viertägigen Gourmet- und Weinfestival auf dem Heidelberger Schloss kreierte Martin Scharff, der Patron der Heidelberger Schlossweinstube, wieder ganz neue Ideen. Diesmal eroberte er die jungen Gourmets. Der "Young Generation Day" auf der "H.S. Patria", eine Schiffs-Party mit Flying Buffet und Erzeugnissen junger Winzer, wird bis September an jedem ersten Freitag im Monat stattfinden. Die Gäste, die bis tief in die Nacht feierten, wünschten sich Wiederholungen, freute sich Scharff.

Zwischen der Vorstellung von Naturweinen, der Rotweingala und der großen Abschluss-Küchenparty am Montag mit Weinkritiker Gerhard Eichelmann genossen die Gäste am Sonntag das neue deutsche Sektwunder in der Schlossweinstube, bekocht von fünf Sterneköchen. "Der deutsche Sekt braucht einen Auftritt", fand Martin Scharff, als er das Festival konzipierte, "er braucht sich vor Champagner nicht zu verstecken."

Volker Raumland (Sekthaus Raumland, Flörsheim-Dalsheim, Rheinhessen) weiß, wie es geht. Der 81er Jahrgang war der erste des gelernten Industriekaufmannes - der Philosophie der Weingüter aus der Champagne folgend mit früher Lese von Hand und Ganztraubenpressung. Seine Prestige-Sekte liegen sechs bis neun Jahre auf der Hefe. Die Deutschen, die den gleichen Aufwand wie die französischen Champagnerhäuser betrieben und viel Besseres als etwa die gängigen Massenchampagner produzierten, hinkten nur preismäßig hinterher, bedauerte Raumland. Von ihm stammte ein 2010 Blanc de Blancs Brut.

Nico Brandner vom Weingut Griesel & Compagnie in Bensheim war Bankkaufmann, ehe er mit 25 Jahren sein Faible für Weine entdeckte. Er trimmt seine Sekte auf Leichtigkeit und Eleganz, "Loire-Stil" nannte er das, und präsentierte einen 2014 Sauvignon Blanc Brut und einen aromatischen, biologisch und ohne Schwefel ausgebauten Muskateller Brut zum Dessert.

Im Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim machte sich Matthieu Kauffmann, gebürtiger Elsässer und zuvor Kellermeister im Champagnerhaus Bollinger, vor wenigen Jahren daran, Deutschlands besten Sekt zu produzieren. Von diesem "Winzer des Jahres 2019" ("Falstaff"-Jury über Kauffmann) brachte Frank Lucas einen 2016 Rosé Sekt Brut aus dem Weingut mit. 2012 gründeten Sebastian Schür und Laura Burkhardt ihr Sekthaus in Bürgstadt/Franken. Dass das Produkt gleich gelang, bewies ein 2012 Blanc de Noirs Nature Brut.

Als Essens-Begleiter und nicht nur als Aperitif genossen, machten sich die Sekte hervorragend zu dem, was die Sterneköche servieren ließen. Michael Fell (Rottach-Egern) gefiel mit seinen Anklängen an die Molekularküche und krönte das Gericht rund um den marinierten Saibling mit Kaviar. Hansi Reber (Rebers Pflug, Schwäbisch Hall) legte Wildfang-Garnelen und Jakobsmuscheln auf einen Karotten-Yuzu-Fond.

Mindestens ein Jahr alt und in der Nähe groß geworden sind die Schweine, die der bekannte Bio-Koch Simon Tress (Rose, Hayingen) verarbeitet. Und zwar tatsächlich ganz: Köstlich schmecken die Teile bei ihm, die sonst nicht zu den feinsten des Tieres zählen, der Salat von der Zunge, das aromatische Stück Speck. Viele Gourmets reagierten entzückt auf das Ungewohnte. Franz Feckl (Landhaus Feckl, Ehningen), seit 32 Jahren mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, setzte Feines vom Kalb dagegen, mit Bäckchen, Bries und Tafelspitz. Aus der Küche der Schlossweinstube kam schließlich das Dessert mit Stephan Haupts Sauerampfersorbet als Krönung.