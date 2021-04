Heidelberg. (RNZ/ppf) Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) plant auf der Strecke der Linien 23 und 24 in Heidelberg-Rohrbach die Gleise zu erneuern. Die Gleiserneuerungen werden zwischen dem 21. Mai und 6. Juni 2021 an drei Abschnitten zwischen den Haltestellen Ortenauer Straße und Rohrbach Süd realisiert, um auch weiterhin einen sicheren und leistungsfähigen Straßenbahnbetrieb zu gewährleisten.

Zur Vorbereitung der Arbeiten werden die zu verbauenden Schienen bereits ab 22. April geliefert. Sie werden bis zum Baubeginn bei der Wendeplatte an der Haltestelle Rohrbach Süd gelagert und in Teilen zusammengesetzt. Mit den gelieferten Schienen sollen dann in den Pfingstferien von 21. Mai bis 6. Juni die folgenden drei Abschnitte jeweils im bestehenden Doppelgleis erneuert werden: der Gleisbogen an der Kreuzung Karlsruher Straße/Ortenauer Straße auf einer Länge von 150 Metern, der Gleisbogen südlich der Haltestelle Freiburger Straße auf einer Länge von 75 Metern sowie der 80 Meter lange Abschnitt der beiden nördlichen Rampen zum Boxbergknoten an der B3. Für die Arbeiten werden auch Straßensperrungen nötig. Hierüber wird noch einmal gesondert informiert.