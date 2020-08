In diesem Parkhaus in Rohrbach ist einer Heidelbergerin innerhalb kürzester Zeit zweimal die Handtasche gestohlen worden. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Heidelbergerin Gabriele Stjepanovic ist innerhalb weniger Tage gleich zweimal Opfer eines Diebstahls geworden. Zweimal am selben Ort – im Parkhaus des Einkaufszentrums "Kaufland" in Rohrbach. Am Freitag, 21. August, stahl ihr dort ein Unbekannter die Handtasche vom Vordersitz ihres Autos. Bereits am Donnerstag, 13. August, klaute ein Dieb ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen. "Der Wagen stand direkt neben mir. Trotzdem gelang es ihm, die Tasche zu entwenden, bevor ich sie in mein Auto stellen konnte. Ich vermute, dass der Dieb mich auf dem Weg zum Auto beobachtet hat", schrieb Stjepanovic an die RNZ.

Am Telefon berichtete sie dann: "Ich habe den Dieb noch nicht einmal gesehen. Obwohl mein Einkaufswagen direkt neben mir stand und ich nur zwei fertig gepackte Einkaufstüten zum Einladen hatte." Besonders ärgerlich: In der Handtasche waren nicht nur Personalausweis, Führerschein, Brille, Smartphone, Schlüssel, EC-Karten und Bargeld.

Stjepanovic hatte leider auch genau das getan, was man nie tun sollte – nämlich den Pin ihrer EC-Karte im Geldbeutel notiert – allerdings "verschlüsselt" als Telefonnummer. Der Dieb knackte den "Schlüssel" offenbar schnell, denn obwohl die Heidelbergerin innerhalb der nächsten Stunde sämtliche Karten sperren ließ, gelang es dem Kriminellen, 1000 Euro von ihrem Konto abzuheben. Die Handtasche tauchte später in einer Mannheimer Mülltonne wieder auf.

Stjepanovic weiß, dass es ein Fehler war, die Nummer zu notieren und es ist ihr wichtig, genau das auch anderen Menschen noch einmal eindringlich ans Herz zu legen. Außerdem ist es ihr ein Anliegen, vor der Situation im Parkhaus zu warnen. In beiden Fällen hat die Heidelbergerin Anzeige bei der Polizei erstattet. "Und ich habe mich auch an Kaufland gewandt, da einer Nachbarin von mir das Gleiche in diesem Parkhaus passiert ist", erzählte Stjepanovic weiter.

Von der Reaktion an der Information im Kaufland war sie aber enttäuscht. "Die Antwort auf meine Anfrage bei Kaufland, ob denn nicht ab und an jemand das Parkhaus kontrollieren könnte, war nur ein müdes Schulterzucken." Stjepanovic hofft nun, dass eine Veröffentlichung zu mehr Aufmerksamkeit für die Situation im Parkhaus – auch bei Kaufland – führt.

Das Unternehmen zeigte sich auf Nachfrage der RNZ bestürzt. "Unsere Kaufland-Filiale in Heidelberg-Rohrbach hat keine Kenntnis von Diebstählen im Parkhaus", sagte eine Sprecherin. Und weiter: "Die Sicherheit unserer Kunden hat bei uns höchste Priorität. Wir würden uns wünschen, mit der Kundin über den Vorfall zu sprechen, um hier gezielter vorgehen zu können." Grundsätzlich sei die Empfehlung an alle Kunden, sich bei Vorkommnissen dieser Art direkt bei der Kundeninformation zu melden. Nur: Genau das hat Stjepanovic nach eigener Aussage getan. Aber kommt es im besagten Kaufland-Parkhaus in Rohrbach wiederholt zu Diebstählen oder ist das, was Stjepanovic widerfahren ist, eine traurige Ausnahme?

Die Polizeipressestelle bestätigt auf RNZ-Anfrage, dass die Diebstähle bekannt sind. Insgesamt habe es in den Monaten Juli und August vier derartige Vorfälle in dem Parkhaus gegeben. Das sei allerdings keine außergewöhnliche hohe Zahl. "Für die Betroffenen ist das aber natürlich trotzdem schlimm", betonte ein Polizeisprecher. Er wies in diesem Zusammenhang auch noch einmal deutlich darauf hin, nie die Handtasche unbeobachtet im Einkaufswagen zu lassen. Gabriele Stjepanovic tut das künftig auch nicht mehr: "Ich hänge mir meine Tasche jetzt immer um. Das passiert mir nicht noch einmal."