Wenn sich unter Straßenbahngleisen Schotter befindet – wie hier am Hauptbahnhof und bei insgesamt fünf Kilometer Schienen in Heidelberg –, setzt die RNV dort Herbizide ein. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Eine gute Nachricht konnte Gunnar Straßburger den Stadträten gleich am Anfang geben: "Seit einigen Monaten setzen wir auf unseren Gleisen kein Glyphosat mehr ein", betonte der Leiter des Bereichs Infrastruktur bei der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) am Dienstag im Umweltausschuss. Das Mittel war jüngst wieder in den Schlagzeilen, da es Krebs verursachen soll und der Chemieriese Bayer deshalb in den USA Entschädigungen in Milliardenhöhe zahlt.

Doch zufrieden waren die Gemeinderäte mit Straßburgers Ausführungen trotzdem nicht. Denn komplett auf Pflanzenschutzmittel verzichten will sein Verkehrsunternehmen nicht: "Es geht darum, unsere Schotterstrecken pflanzenfrei zu halten", betonte Straßburger. Deshalb würden diese ein- bis zweimal jährlich mit dem Mittel behandelt. Tue man dies nicht, würden dort die Pflanzen nur so aus dem Untergrund sprießen – und dieser müsse dann regelmäßig teuer erneuert werden.

Die Schotterstrecken machen zwar insgesamt gut die Hälfte der 401 Schienenkilometer der RNV aus, in Heidelberg sind es jedoch nur knapp fünf von 53 Kilometern Strecke. "Schotterstrecken sind vor allem außerorts zu finden", so Straßburger. Und auf den innerstädtischen Strecken durch Wohngebiete und entlang von Straßen setzte man selbstverständlich keine Herbizide ein.

Geht es nach dem Gemeinderat, soll die RNV dies aber auch auf den wenigen Schottergleisen nicht mehr tun: "Wir hätten gerne eine giftfreie Stadt", betonte etwa Frank Wetzel (Grüne). Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln passe überhaupt nicht zu dem sonstigen Vorgehen Heidelbergs. Und Arnulf Weiler-Lorentz, dessen Bunte Linke das Thema auf die Tagesordnung gebracht hatte, warnte: "Auch glyphosatfreie Pflanzenschutzmittel führen in der Regel zu einer Verringerung der Biodiversität."

Doch rein rechtlich kann der Gemeinderat gegen den Gifteinsatz der RNV genauso wenig tun wie gegen den in privaten Gärten. Schließlich verfügt das Verkehrsunternehmen ebenso wie die Deutsche Bahn über eine Ausnahmegenehmigung. "Die Stadt hat folglich keine Möglichkeit, über ein Verbot gegen den Herbizid-Einsatz auf Schienentrassen im Stadtgebiet vorzugehen", betont die Stadtverwaltung auf die Anfrage der Bunten Linken.

Das einzige Mittel, das der Stadt bleibt, ist in der Gesellschafterversammlung der RNV – Heidelberg hält dort 25 Prozent der Stimmen – darauf hinzuwirken, dass künftig auf Gifte verzichtet wird. Darauf will der Umweltausschuss die städtischen Vertreter auch verpflichten. Neun von elf Räten sprachen sich am Mittwoch dafür aus.

Ansonsten bleibt ihnen die Hoffnung, dass das Verkehrsunternehmen zeitnah eine Alternative zu den Herbiziden findet. "Unser Landesverband hat dazu gemeinsam mit der Deutschen Bahn einen Versuch gestartet", berichtete Straßburger. Dabei sprühe man heißes Wasser auf die Gleise, um Pflanzen abzutöten. Das hat jedoch auch unerwünschte Folgen: "Für die Eidechse darunter hat das die gleiche Wirkung", so der Infrastruktur-Chef der RNV. "Das ist leider so." Sollte sich das Wasser darüber hinaus jedoch als wirksam erweisen, könnte man sich durchaus vorstellen, darauf umzustellen.

Bis dahin wünschen sich die Gemeinderäte, dass der Verkehrsbetrieb die Bürgerinnen und Bürger zumindest vorwarnt, bevor er Gift einsetzt. "Dann kann man seine Spazierroute an dem Tag vielleicht etwas anders wählen", so Wetzel.