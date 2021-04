Von Holger Buchwald

Heidelberg. Heidelberg könnte – verstärkt durch die Corona-Krise – an Bedeutung als Oberzentrum verlieren. Das war eine der Thesen von Andreas Kempff (54), Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, als er im gemeinderätlichen Ausschuss über die wirtschaftliche Situation referierte. Im RNZ-Interview fordert er auch, dass die Kommunalpolitik und die Stadtgesellschaft ihrer regionalen Verantwortung gerecht werden sollten.

Warum ist das Oberzentrum Heidelberg besonders von der Krise betroffen?

Die Besucherfrequenz geht auch hier zurück. Schließlich will man im Kampf gegen die Corona-Pandemie kein Gedränge in der Stadt haben. Viele Menschen verschieben ihre Einkäufe, die nicht so eilig sind, auf einen späteren Zeitpunkt oder versorgen sich online. Und das ist natürlich besonders schädlich für Oberzentren wie Heidelberg, da sich die Menschen dort normalerweise mit Dingen eindecken, die über den täglichen Bedarf hinausgehen. Laut einer Studie des Handelsverbandes sind die Umsätze des Online-Handels in Deutschland im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre um knapp 13 Prozent pro Jahr gestiegen, die des stationären nur um zwei Prozent. Im vergangenen Jahr dann ist der Online-Handel sprunghaft um mehr als ein Fünftel gewachsen, der stationäre Einzelhandel um vier Prozent.

Immerhin gab es einen Zuwachs.

Der wird aber weitgehend durch die Mehrausgaben der Unternehmen aufgefressen. Und der Zuwachs ist auch nicht gleichmäßig verteilt. Die durchgehend geöffneten Unternehmen wie Supermärkte oder Baumärkte erzielten höhere Umsätze, die geschlossenen Händler erlebten dramatische Einbrüche. Die große Frage, die sich jetzt stellt: Kommen wir wieder auf den Status quo vor der Pandemie zurück?

Andreas Kempff. Foto: Raffler

In diesem Zusammenhang hatten Sie im Ausschuss von einem möglichen Sektkorkeneffekt gesprochen.

Weil die Geschäfte geschlossen waren, haben viele Menschen Anschaffungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und haben gespart, den Konsum aber lediglich aufgeschoben. Einen solchen Sektkorkeneffekt gab es im vergangenen Sommer. So etwas wird aber nur wieder passieren, wenn die Arbeitsplätze sicher sind, denn sonst wird aus dem Zwangs- ein Angstsparen.

Welche Bereiche werden von dem möglichen Kaufrausch profitieren?

Lifestyle- und Wohlfühlprodukte stehen bei vielen sicherlich ganz oben auf der Wunschliste. Die Leute wollen sich nach all den Entbehrungen etwas gönnen.

Und Sie selbst, was gönnen Sie sich?

(lacht) Ich brauche erst einmal neue Schuhe und Klamotten für meine Kinder. Ich bin Vater von elfjährigen Drillingen, zwei Mädchen und ein Junge. Und die wachsen gerade enorm.

Kennen Sie schon größere oder kleinere Unternehmen, die in den Abwärtssog gerissen wurden? Oder sind das bisher nur Befürchtungen?

Zuerst sind es bundesweit tätige Unternehmen, die in die Schieflage geraten sind, Arbeitsplätze abbauen und Standorte schließen. So hat zum Beispiel die Orsay-Filiale in der vorderen Hauptstraße geschlossen. Losgelöst von Corona hat zudem das Online-Banking so stark zugenommen, dass immer mehr Geldinstitute Filialen zumachen. Es gibt auch noch das Online-Zugangsgesetz, dem zufolge 450 Verwaltungsleistungen bis Ende 2023 digitalisiert werden sollen. Somit werden in Zukunft weniger Menschen in die Stadt kommen. All das hat Auswirkungen auf die Besucherfrequenz und die Stadt.

Der Gemeinderat möchte mit einem Innenstadtforum entgegenwirken. Was halten Sie davon?

Im Grundsatz halte ich das für gut. Es ist vernünftig, wenn sich Politik und Verwaltung gemeinsam mit den Betroffenen mit der Innenstadtentwicklung beschäftigen. Denn die Herausforderungen sind groß. Die Erreichbarkeit der Innenstadt spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Die Wirtschaft hofft auf einen Kaufrausch nach der Pandemie. Foto: Rothe

Sie äußerten auch Kritik am Gemeinderat. Heidelberg müsse für eine florierende Wirtschaft bis 2035 zwischen 100 und 150 Hektar Gewerbeflächen vorhalten. Wie kommen Sie darauf?

Die Zahl stammt aus einer Studie des Gutachterbüros CIMA, das den Flächenbedarf für die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar ermittelt hat.

Momentan nehmen die Flächen eher ab: Nach dem Bürgerentscheid gegen die Verlagerung des Betriebshofes wurde die Ochsenkopfwiese von einer Gewerbe- in eine Grünfläche umgewidmet.

Solche Entwicklungen sehen wir mit Sorge. Die politischen Gremien und die Stadtgesellschaft tun sich in Heidelberg schwer damit, Flächen für die Wirtschaft vorzuhalten. Hinzu kommt, dass nach den letzten beiden Bürgerentscheiden jetzt schon zwei neue Flächen benötigt werden: Für den Betriebshof und das Ankunftszentrum. Die Stadt schiebt also eine Bugwelle solcher Themen vor sich her. Trotz der 180 Hektar an Konversionsflächen, die derzeit entwickelt werden, und 100 Hektar in der jungen Bahnstadt gibt es für die Wirtschaft noch zu wenig Wachstumspotenzial.

Worin liegt das Problem?

Nehmen Sie das Beispiel Technologiepark. Er ist fast vollständig belegt. Sinn und Zweck dieser Einrichtung ist es, ein Inkubator für junge, wissenschaftsaffine Unternehmen zu sein. Sie können dort einziehen und wachsen, früher oder später müssen sie aber wieder ausziehen. Heidelberg hat durch seine wissenschaftlichen Einrichtungen Standortfaktoren, die es in der Metropolregion nur hier gibt. Diesen Vorteil sollte die Stadt für sich, aber auch für die Region ausspielen. Der Gemeinderat und insbesondere die Stadtgesellschaft sind sich dieser regionalen Verantwortung nicht immer bewusst.

Gibt es Beispiele für Firmen, die wegen zu geringer Flächen beinahe aus Heidelberg weggezogen wären?

Im Fall von Heidelberg Instruments war es ganz knapp. Sie waren ganz schön unter Druck, bis das ehemalige Haldex-Gelände frei geworden ist.

Im Ausschuss sagten Sie, dass Heidelberg aus den Fehlern Leimens lernen kann. Was hat die Große Kreisstadt falsch gemacht?

Leimen hatte über viele Jahre hinweg die komfortable Situation, mit dem Zementwerk einen sehr potenten Gewerbesteuerzahler zu haben. Daher musste man sich weniger Gedanken über neue Unternehmensansiedlungen machen. Der Schwerpunkt wurde auf die Entwicklung von Wohnflächen gesetzt und Gewerbeflächen umgewidmet. Dadurch entstand ein größerer Bedarf an Kindergärten, Schulen und anderer Infrastruktur. Das alles schlug sich im städtischen Haushalt bei den Ausgaben nieder, auf der anderen Seite fehlten aber neue Gewerbesteuereinnahmen.

Einige Geschäfte in der Hauptstraße stehen leer. Foto: Rothe

Was empfehlen Sie Heidelberg?

Eine Stadt muss sich aufstellen wie ein Tausendfüßler. Sie darf nicht zu sehr auf eine Branche setzen – und sollte bei der Entwicklung neuer Flächen auch die Wirtschaft im Blick behalten. Ich verstehe den Druck, neue Wohnungen zu bauen. Aber man darf nicht nur das machen, sonst wäre Heidelberg irgendwann eine Wohnstadt für das Umland – mit dem Effekt, dass man den gleichen Pendlerverkehr hat wie bisher auch, nur in die entgegengesetzte Richtung. Aber die Wertschöpfung findet dann außerhalb statt!

In diesem Zusammenhang bezeichneten sie das Neuenheimer Feld als eine Sackgasse. Was meinen Sie damit?

Alles, was überproportionales Wachstumspotenzial hat, die wissenschaftlichen Institute, aber auch die forschungsnahen Unternehmen, liegen nördlich des Neckars. Wenn man nun die Flächen nördlich des Klausenpfades nicht bebauen will, wird es regelmäßig Wachstumsschmerzen geben – Diskussionen über Gebäudehöhen und zum Verkehr. In den 1960er-Jahren war es eine wegweisende Entscheidung der Universität, ins Neuenheimer Feld zu gehen. Ähnlichen Mut müssten wir heute wieder aufbringen.

Könnten Sie sich auch vorstellen, dass Einrichtungen und Unternehmen aus dem Neuenheimer Feld wegziehen?

Natürlich. Bei den Entwicklungsperspektiven für die ganze Stadt sollte man nicht nur nördlich des Neckars schauen, sondern auch zum Beispiel in Patrick-Henry-Village. So könnte PHV zu einem Ort für innovative Wirtschaft werden. Das ist doch das, was Heidelberg ausmacht.

Welche anderen Wünsche haben sie an den Gemeinderat, angesichts der bevorstehenden Haushaltsberatungen?

Dass er beim Thema Gewerbesteuer sehr vorsichtig ist, zumal durch das Landesgrundsteuergesetz weitere Belastungen drohen. Es gibt derzeit keinen Spielraum für Steuererhöhungen. Mittelfristig würde das den Wirtschaftsstandort Heidelberg schwächen.