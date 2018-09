Der Ausnahme-Mathematiker Gerd Faltings bekam 1986 als erster Deutscher die Fields-Medaille. Der Ruhm ist ihm eher lästig: "Mich hat anfangs geärgert, dass da immer nach so persönlichen Details gefragt wurde." Foto: Kreutzer/HLF

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Donnerstag, 11 Uhr, Foyer der Neuen Uni: Gerd Faltings lächelt verschmitzt, wie immer, wenn die RNZ ihn zum Gespräch bittet. Der weltberühmte Mathematiker ist wieder zum Heidelberg Laureate Forum gekommen, obwohl ihm der Rummel um Koryphäen wie ihn nie ganz geheuer war. Faltings wurde 1986 mit der Fields-Medaille ausgezeichnet. Im dritten Gespräch mit der RNZ seit 2013 spricht der 64-Jährige über Geld, Wein, seinen Ruhestand - und darüber, ob er eigentlich gerne Interviews gibt.

Herr Faltings, Michael Atiyah behauptete am Montag bei seinem Vortrag, die Riemannsche Vermutung bewiesen zu haben. Wenn er recht hat, bringt ihm das eine Million US-Dollar ein. Hat er recht?

Die Riemannsche Vermutung hat sich als sehr zählebig erwiesen - seit 160 Jahren konnte sie niemand beweisen. Bevor Atiyah das nicht mal richtig aufschreibt und man es nachprüfen kann, bleibe ich skeptisch. Der Bär ist noch nicht erlegt.

Sie haben in den letzten Jahren selbst einige Preise abgeräumt, etwa den mit 1,2 Millionen US-Dollar dotierten Shaw-Preis und den König-Faisal-Preis, der nur läppische 200.000 Dollar bringt. Was machen Sie eigentlich mit all dem Geld?

Ich gebe meinen beiden Töchtern etwas, dann bin ich einen Teil des Problems schon einmal los. Und mit dem Rest leiste ich mir Dinge, die ich mir früher nicht geleistet habe. Ich bin eigentlich so ein Typ, der sich im Supermarkt freut, wenn er 50 Cent spart. Aber irgendwann habe ich kapiert, dass dieses Verhalten bei meinen finanziellen Möglichkeiten nicht mehr rational ist.

Was leisten Sie sich denn so?

Guten Wein. Den fand ich immer unverschämt teuer. Und ich finde ihn immer noch unverschämt teuer - aber inzwischen ist mir das egal.

Zum Heidelberg Laureate Forum haben Sie immer eine ironische Distanz gezeigt. Der Rummel um die Laureaten ist Ihnen stets zu groß. Jetzt sind Sie zum vierten Mal da. Irgendetwas scheint Sie doch nach Heidelberg zu ziehen.

Ich sehe das immer noch so: Normalerweise sitze ich bei solchen Konferenzen in der letzten Reihe - aber das ist hier wegen des Hypes um die Preisträger einfach nicht möglich. Vielleicht bringt das den Studenten ja was, hier von Berühmtheiten umgeben zu sein. Ich persönlich wäre da als junger Mensch eher eingeschüchtert gewesen.

Wieso kommen Sie denn immer wieder?

Es gibt so wenige in Deutschland, die Geld für die Mathematik geben. Da sticht Klaus Tschira, der ja leider verstorben ist, heraus. Und seine Stiftung führt sein Erbe fort - das will ich nicht boykottieren.

Sie haben sich auch aufgeregt, dass die Laureaten ständig mit Mercedes-Limousine hin- und hergefahren werden.

Da bin ich etwas milder geworden. Hier sind ja auch einige Leute dabei, die schon ziemlich hinfällig sind. In zehn Jahren weiß ich das sicher auch mehr zu schätzen. Aber in Heidelberg macht dieses Autofahren auf kurzen Wegen keinen guten Eindruck.

Seit über einem halben Jahrhundert befassen Sie sich fast täglich mit der Mathematik. Gibt’s da keine Abnutzungserscheinungen?

Es ist immer noch schön, wenn man irgendwas rauskriegt. Aber klar, so doll wie früher ist die Freude dann nicht mehr. Man kann eben nur einmal auf den Mond.

Sie werden nächstes Jahr 65. Hören Sie dann auf?

Nein, ich habe meine Dienstzeit als Direktor des Max-Planck-Instituts für Mathematik in Bonn gerade bis 31. Dezember 2022 verlängert.

Und danach?

Dann ist schon mal Schluss. Ich finde, man sollte rechtzeitig aufhören - allein schon, um zu vermeiden, dass man sich für unentbehrlich hält. Außerdem sollen dann mal die Jungen ran.

Sie haben das deutsche Universitätssystem kritisiert, das keine herausragenden Hochschulen wie die USA mit Princeton oder Harvard hervorbringe. Schafft die Exzellenzinitiative da Abhilfe?

Ich bin voreingenommen, weil wir in Bonn davon profitieren. Aber dabei wird belohnt, wer möglichst wilde Sachen macht. Das geht mir gegen den Strich. Ob das so wirklich gut ist, dass in Karlsruhe die Universität mit einem Kernforschungszentrum zu einer Exzellenzuni verschmolzen ist, das vermag ich nicht zu sagen.

Top-Wissenschaftler wie Sie werden auch oft zu gesellschaftlichen Problemen befragt. Welche Meinung über ein aktuelles Thema - ob Trump oder Flüchtlinge - wollten Sie schon immer einmal loswerden?

(denkt lange nach) Ich finde, Schalke 04 sollte Deutscher Fußballmeister werden.

Sie kommen aus Gelsenkirchen. Sind Sie noch immer großer Schalke-Fan?

Nein, aber wenn ich zufällig im Fernsehen sehe, dass sie gewonnen haben, dann freue ich mich ein bisschen.

Herr Faltings, letzte Frage: Ist es Ihnen eigentlich lästig, Interviews zu geben?

Ich habe mich daran gewöhnt. Wie ich das erste Mal berühmt wurde, hat mich geärgert, dass da immer nach so persönlichen Details gefragt wurde - aber dann verstand ich, dass die Leute so was gerne lesen. Und mir wurde klar, dass da ja auch nicht immer alles stimmen muss.

Haben Sie mich etwa angelogen?

Nein, Lügen ist mir zu schwer, weil man sich immer merken muss, was man gelogen hat. Aber man kann ja auch Dinge, die zur Wahrheit gehören, einfach weglassen.