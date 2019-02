Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Heidelberg in Bewegung" sind sich sicher: Sie repräsentierten die Stadt am besten. Waseem Butt (Mitte, mit Krawatte) freut sich über "die vielseitigen Kompetenzen in der Gruppe". Foto: privat

Heidelberg. (RNZ) Es ist die "vielfältigste Gemeinderatsliste, die Heidelberg je hatte" - davon ist jedenfalls Waseem Butt überzeugt. Der 44-Jährige, der bislang als Einzelstadtrat im Gemeinderat sitzt, hat für die Kommunwahl am 26. Mai die Wählervereinigung "Heidelberg in Bewegung" (HiB) auf die Beine gestellt. Er selbst tritt als Spitzenkandidat an.

"Nach Weltanschauung, Religion, Milieu, Berufen, Alter, Herkunft und sexueller Orientierung repräsentiert dieser Wahlvorschlag die Stadt am besten", meint Butt. Man habe von Anfang an konsequent auf Bürgerbeteiligung gesetzt. Das ging schon beim Namen der Liste los, für den jeder Heidelberger Vorschläge einreichen konnte - "Heidelberg in Bewegung" hat sich schließlich durchgesetzt.

Und auch bei der Erarbeitung des Wahlprogramms wurden Bürger aufgerufen mitzumachen. In drei Workshops zu den Themen "Mobilität, bezahlbares Wohnen, Stadtentwicklung" sowie "Kultur, Wirtschaft, Mitgestaltung" und "Chancengleichheit und soziale Würde" konnte jeder mitmachen. Butt sagt: "Ziel war es, eine Wählervereinigung für und mit Heidelberg zu gründen, nicht für eine exklusive Zielgruppe, nicht für Politexperten, sondern offen für alle, die mit Respekt füreinander zu Lösungen für das Stadtleben beitragen möchten." Das Wahlprogramm orientiere sich an den Leitprinzipien von Vielfalt, Nachhaltigkeit, Entwicklung, Mitgestaltung und Menschenwürde.

Hintergrund 1.Waseem Butt, 44, Unternehmer, Rohrbach 2.Johanna Meseck, 23, Psychologiestudentin, Altstadt 3.Elisa Hippert, 33, Gymnasiallehrerin, Rohrbach 4. Vincent Hartung, 27, Psychologiestudent, Altstadt 5.Diane Jeeranut Pitzer, 24, Körpertherapeutin, Rohrbach 6.Adam Dampc, 31, Jura-Doktorand, Handschuhsheim 7.Sara Engelberg-Joumaa, 28, Politikstudentin, [+] Lesen Sie mehr 1.Waseem Butt, 44, Unternehmer, Rohrbach 2.Johanna Meseck, 23, Psychologiestudentin, Altstadt 3.Elisa Hippert, 33, Gymnasiallehrerin, Rohrbach 4. Vincent Hartung, 27, Psychologiestudent, Altstadt 5.Diane Jeeranut Pitzer, 24, Körpertherapeutin, Rohrbach 6.Adam Dampc, 31, Jura-Doktorand, Handschuhsheim 7.Sara Engelberg-Joumaa, 28, Politikstudentin, Weststadt 8.Malte Schweizerhof, 28, Geograf, Kirchheim 9.Corinna Pape, 38, PR-Beraterin, Ziegelhausen 10.Dieter Tröster, 36, Chirurg, Weststadt 11.Gifta Martial, 35, Verwaltungsangestellte, Rohrbach 12.Andreas Gottschalk, 40, Organisationsberater, Altstadt 13.Ursula Hummel, 61, Lehrerin, Weststadt 14.Hans Flory, 68, Rentner, Weststadt 15.Mirjam Gerwig-Franz, 48, Krankenschwester, Kirchheim 16.Hans-Udo Kessler, 55, Arzt, Neuenheim 17.Feride Gueddimi, 50, Hausfrau, Emmertsgrund 18.Dimitrios Tsiropoulos, 45, Peer Counseler, Bergheim 19.Aferdita Xheladini, 45, Hausfrau, Bergheim 20.Mohammad Rahmani, 68, Taxifahrer, Kirchheim 21.Ella Kehrer, 47, Künstlerin, Wieblingen 22.Josif Herlo, 73, Rentner, Kirchheim 23.Ruben Aleister Bamberger, 21, Lehramtsstudent, Altstadt 24.Arghavan Laufer, 33, Lehrerin, Rohrbach 25.Felix Kirschstein, 34, Doktorand, Handschuhsheim 26.Julia Neumann, 37, Lehrerin, Rohrbach 27.Diana Kessler, 53, Zahnärztin, Neuenheim 28.Srinivas Areti, 45, Geschäftsführer, Bahnstadt 29.Caroline Föhlisch , 41, Projektleiterin, Neuenheim 30.Daniel Kubirski, 43, Fotograf, Rohrbach 31.Maria Hufnagel-Schwab, 69, Heilpraktikerin, Handschuhsheim 32.Christian Ulpts, 27, Unternehmer, Altstadt 33.Uta Frugier, 70, Rentnerin, Rohrbach 34.Nabil Abd El Latif Katawi, 33, Integrationsmanager, Bergheim 35.Lea Bermanseder, 22, Hotelfachfrau, Emmertsgrund 36.Arvid Boecker, 54, Künstler, Rohrbach 37.Sedigheh Dezgahi, 62, Künstlerin, Ziegelhausen 38.Tim Starck, 27, Medizinstudent, Weststadt 39.Almas Schimmel, 62, Verlagskauffrau, Weststadt 40.Tayeb Haddat, 63, Rentner, Boxberg 41.Hossein Babakhani, 56, Software Development-Experte, Kirchheim 42.Tatjana Bruner, 20, Bürokauffrau, Rohrbach 43.Mayank Garg, 36, Program Opera-tions & Delivery Manager, Rohrbach 44.Rudolf Braun, 63, Fahrer, Bergheim 45.Arnfried Gebhardt, 53, Rentner, Rohrbach 46.Michael Crni, 28, Kaufmann, Weststadt 47.Mamdouh Butt, 23, Politikstudent, Rohrbach 48.Gudrun Sidrassi-Hardt, 76, Rentnerin, Kirchheim

Auch die Gymnasiallehrerin Elisa Hippert, die auf Listenplatz 3 kandidiert, sieht im Zustandekommen der Liste und des Programms eine Belebung bürgernaher Politik: "Die vergangenen Wochen haben bewiesen: Wenn man sie richtig einbindet, sind die Menschen alles andere als politikverdrossen, sondern bisweilen politikbegeistert." Psychologiestudentin und Jungunternehmerin Johanna Meseck (Listenplatz 2) findet es "megacool, dass wir bei HiB nicht krampfhaft Geschlechterquoten festlegen müssen, sondern diese Vielfalt einfach leben und alle Chancen haben".

Auch einige stadtbekannte Persönlichkeiten stehen auf der Liste. So kandidiert auf Platz 48 der Liste Gudrun Sidrassi-Harth, Bundesverdienstkreuzträgerin und ehemalige Vorsitzende des Asylarbeitskreises Heidelberg. Um ein "pro-europäisches Zeichen zu setzen", so Waseem Butt, gebe es auch einige EU-Staatsangehörige auf aussichtsreichen Listenplätzen. Und auch Butts Sohn Mamdouh, ehemaliger Vorsitzender des Jugendgemeinderats, wirft seinen Hut in den Ring - auf Platz 47.

Thematisch sieht sich "Heidelberg in Bewegung" mit seinen Kandidaten breit aufgestellt. "Ich bin sehr glücklich über die vielseitigen Kompetenzen in unserer Gruppe", sagt Waseem Butt. "Wir haben Experten für Stadtentwicklung, Experten aus den Beiräten, Expertinnen für Bildung, Vereinsvorstände und Unternehmer, Juristen, Ärzte, Taxifahrer, Studierende, Minijobber, Künstlerinnen und Künstler."

Waseem Butt war 2014 für die "Generation-HD/Liste der Vielfalt" in den Gemeinderat eingezogen, wechselte aber unmittelbar nach seiner Wahl zur CDU. Nachdem Butt und die Partei sich immer mehr entfremdet hatten und Butt dies auch öffentlich kundtat, schloss die Fraktion Butt im September 2016 aus. Seitdem arbeitet er als Einzelstadtrat weiter.