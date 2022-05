Von Fritz Quoos

Heidelberg. Wie alle staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg hat auch der Spitzenreiter, das Heidelberger Schloss, durch Corona Besucher verloren. Doch die alle fünf Jahre durchgeführte Gästebefragung von 2021 zeigt, dass das Schloss unter den sechs großen Monumenten weiter mit Bestnoten bewertet wird. 95 Prozent rühmten das "gepflegte Gesamtbild" ebenso wie das "freundliche und kompetente Personal", und 94 Prozent der Gäste äußerten sich positiv zum Inhalt der Führungen. Auf 84 Prozent gesteigert wurden auch die positiven Bewertungen zum organisierten Empfang und zur Übersichtlichkeit der Wegeführung.

Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing der Schlösserverwaltung, der die Ergebnisse am Dienstag vorstellte, sieht das Schloss gut gerüstet, wenn der Tourismus nach Corona wieder richtig anläuft. Denn sehr eindeutig sei die Bereitschaft der Gäste, den Besuch der Kurpfälzischen Residenz weiterzuempfehlen – "mit 98 Prozent ein traumhafter Wert", sagt Krawczyk, und die stellvertretende Schlosschefin, Andrea Zobel, die den erkrankten Chef Nikolaus Bös vertritt, freut sich mit ihm.

Gehalten oder teilweise deutlich gesteigert wurden im Vergleich zu 2016 die einzelnen Bewertungen für das Schloss. 93 Prozent der 632 Befragten empfinden die Schlossruine als "beeindruckend", 81 Prozent als "liebevoll gestaltet", 80 Prozent als "abwechslungsreich", 76 Prozent als "entspannend" und 75 Prozent als "einzigartig". 89 Prozent der Befragten besuchten das Schloss mit dem Partner, der Familie, Verwandten oder Freunden. Sie kamen aus Interesse an Geschichte (85 Prozent), an Kunst- und Kultur (82 Prozent) oder auch nur, um die Anlage zu genießen (85 Prozent). Besonders bemerkenswert: 71 Prozent der Befragten gaben an, das Schloss zu besuchen, weil es ein touristisches Ziel ist – der höchste Wert unter allen Monumenten. Das zeigt laut Krawczyk, welch enorme Ausstrahlung das Schloss hat. Bemerkenswert: Trotzdem geben 63 Prozent der Gäste an, hier "Ruhe, Erholung und Entspannung" zu finden. Für die Schlossverwaltung ist dies auch Ansatzpunkt für die Weiterentwicklung der Besuchsangebote. Einen noch stärkeren Fokus setzt man auf Barrierefreiheit und die erweiterte Öffnung der Innenräume des Schlosses. Verbesserungen soll es nicht nur für Mobilitätseingeschränkte geben, sondern auch für Blinde und Sehbehinderte – etwa durch neue Schlossmodelle zum Anfassen.

Die Zahl der Gäste von weither ist coronabedingt von 70 auf 48 Prozent gesunken, die der Gäste mit einer Anreise zwischen 101 und 250 Kilometer dagegen von 15 auf 23 Prozent gestiegen. Die Besuchsdauer ist teilweise gesunken, was mit Schließzeiten der Gastronomie und der zeitweisen Absage von Führungen erklärt wird. Dass die Gäste pro Person und Tag im Schnitt 43 Euro in der Stadt ausgaben (2016: 50 Euro) wird der Untersuchung zufolge als ein deutlicher Hinweis auf die Rolle des Schlosses als Wirtschaftsfaktor gesehen – trotz Pandemie.